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Общество

Генпрокуратура обратилась к казахстанцам со срочным предупреждением

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 16:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Генеральная прокуратура 10 сентября 2026 года предупредила казахстанцев о новой схеме мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками eGov, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, только за последний месяц в стране зафиксировано почти таких 30 фактов.

"Как правило, мошенники сообщают гражданам о якобы оформлении электронной цифровой подписи либо других действиях от их имени. После этого к разговору подключаются сообщники, которые под предлогом предотвращения незаконного оформления кредитов убеждают потерпевших перевести деньги на указанные ими счета", – рассказали в надзорном органе.

В одном из таких случаев жительнице Тараза позвонил неизвестный, представившийся сотрудником eGov, и сообщил о выпуске ЭЦП на ее имя. В дальнейшем по WhatsApp с ней связались другие люди, заявив, что на ее имя якобы оформлены кредиты в семи банках. Поддавшись на уловки мошенников, женщина перевела на счета третьих лиц свыше 2 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Генеральная прокуратура призвала граждан проявлять бдительность.

"Сотрудники государственных органов и сервисов не требуют по телефону переводить деньги, оформлять кредиты либо перечислять средства на "безопасные счета". Не сообщайте посторонним SMS-коды, пароли, данные банковских карт и ЭЦП, не переводите денежные средства по указанию неизвестных лиц. При поступлении подозрительного звонка прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с соответствующим государственным органом или банком по официальным каналам связи", – обратились в ведомстве.

При этом там отметили снижение количества интернет-мошенничеств (на 14,8% – с 17,2 тыс. до 14,6 тыс.).

На похожую схему попался казахстанец и лишился 4 млн тенге. Мошенники по телефону предложили ему продлить ЭЦП.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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