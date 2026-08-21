Что запрещено казахстанцам 22 и 23 августа: Генпрокуратура сделала предупреждение перед выборами

Сегодня, 21 августа 2026 года, Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана сделала важное предупреждение для граждан перед выборами депутатов Курултая РК, сообщает Zakon.kz.

Заместитель генпрокурора Ерлан Утегенов подчеркнул, что в рамках конституционных полномочий органы прокуратуры продолжают осуществлять высший надзор за соблюдением законности выборов депутатов в Курултай на всех этапах.

"В целом, электоральный цикл проходит в правовом поле. На сегодня органами прокуратуры установлено 8 нарушений выборного законодательства, из них 3 факта – незаконные опросы общественного мнения, связанного с выборами, и 5 фактов – связаны с агитацией в период ее запрещения. К административной ответственности прокурорами в сокращенном порядке привлечены семь физических лиц и одно юридическое лицо. Все они признали свою вину, раскаялись и удалили свои незаконные публикации из онлайн-платформ", – перечислил Ерлан Утегенов.

Он отметил, что в силу п. 2 ст. 27 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" проведение предвыборной агитации заканчивается в 00:00 22 августа 2026 года.

"Согласно п. 1 ст. 32 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", любая предвыборная агитация запрещена в предшествующий день и в день проведения выборов, то есть 22 и 23 августа 2026 года. В этой связи обращаем внимание, что печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах. Аналогично агитационные материалы, ранее размещенные в сети Интернет, могут сохраняться на прежних местах", – заявил Ерлан Утегенов.

Вместе с тем, по словам замгенпрокурора, не допускается выведение ранее размещенных агитационных материалов на главные страницы интернет-ресурсов (ст. 32 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан").

Запрещается, как отметил Ерлан Утегенов, также осуществление фото- и (или) видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования.

"При несоблюдении данных правовых ограничений наступает административная ответственность за проведение агитации в период ее запрещения по ст. 102 Кодекса РК об административных правонарушениях (влечет штраф на физических лиц в размере 15, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 25, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 35 месячных расчетных показателей)", – подчеркнул он.

Дополнительно в Генпрокуратуре напомнили, что в соответствии с п. 9 ст. 28 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

По словам Ерлана Утегенова, запрещается также проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования.

"Нарушение приведенных правовых требований влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 120 Кодекса РК об административных правонарушениях (влечет штраф на физических лиц в размере 10, на юридических лиц – в размере 25 месячных расчетных показателей)", – уточнил он.

Наряду с этим, как заявил замгенпрокурора, следует строго соблюдать положения Закона РК "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", согласно которым для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок, а для демонстраций и шествий установлен согласительный порядок.

"За организацию и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение вышеуказанного установленного порядка, предусмотрена ответственность по ст. 488 Кодекса РК об административных правонарушениях с мерой наказания вплоть до существенного срока ареста. Если же эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то будет наступать уголовная ответственность (ст. 400 УК РК)", – подчеркнул Ерлан Утегенов.

Особое внимание казахстанцев обратили на распространение в масс-медиа недостоверных сведений и противоправного контента, за что в зависимости от степени опасности и причинения вреда предусмотрена как уголовная ответственность по ст. 274 Уголовного кодекса РК, так и административное наказание по ст. 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях.

"На основании изложенного Генеральная прокуратура Республики Казахстан в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений призывает всех участников избирательного процесса соблюдать вышеуказанные законодательные требования и не допускать противоправных действий", – заключил Ерлан Утегенов.

В Казахстане выборы в Курултай назначены на 23 августа 2026 года. К участию в них допущены семь партий.