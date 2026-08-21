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Общество

Что запрещено казахстанцам 22 и 23 августа: Генпрокуратура сделала предупреждение перед выборами

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 13:31 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 21 августа 2026 года, Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана сделала важное предупреждение для граждан перед выборами депутатов Курултая РК, сообщает Zakon.kz.

Заместитель генпрокурора Ерлан Утегенов подчеркнул, что в рамках конституционных полномочий органы прокуратуры продолжают осуществлять высший надзор за соблюдением законности выборов депутатов в Курултай на всех этапах.

"В целом, электоральный цикл проходит в правовом поле. На сегодня органами прокуратуры установлено 8 нарушений выборного законодательства, из них 3 факта – незаконные опросы общественного мнения, связанного с выборами, и 5 фактов – связаны с агитацией в период ее запрещения. К административной ответственности прокурорами в сокращенном порядке привлечены семь физических лиц и одно юридическое лицо. Все они признали свою вину, раскаялись и удалили свои незаконные публикации из онлайн-платформ", – перечислил Ерлан Утегенов.

Он отметил, что в силу п. 2 ст. 27 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" проведение предвыборной агитации заканчивается в 00:00 22 августа 2026 года.

"Согласно п. 1 ст. 32 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", любая предвыборная агитация запрещена в предшествующий день и в день проведения выборов, то есть 22 и 23 августа 2026 года. В этой связи обращаем внимание, что печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах. Аналогично агитационные материалы, ранее размещенные в сети Интернет, могут сохраняться на прежних местах", – заявил Ерлан Утегенов.

Вместе с тем, по словам замгенпрокурора, не допускается выведение ранее размещенных агитационных материалов на главные страницы интернет-ресурсов (ст. 32 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан").

Запрещается, как отметил Ерлан Утегенов, также осуществление фото- и (или) видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования.

"При несоблюдении данных правовых ограничений наступает административная ответственность за проведение агитации в период ее запрещения по ст. 102 Кодекса РК об административных правонарушениях (влечет штраф на физических лиц в размере 15, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 25, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 35 месячных расчетных показателей)", – подчеркнул он.

Дополнительно в Генпрокуратуре напомнили, что в соответствии с п. 9 ст. 28 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

По словам Ерлана Утегенова, запрещается также проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования.

"Нарушение приведенных правовых требований влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 120 Кодекса РК об административных правонарушениях (влечет штраф на физических лиц в размере 10, на юридических лиц – в размере 25 месячных расчетных показателей)", – уточнил он.

Наряду с этим, как заявил замгенпрокурора, следует строго соблюдать положения Закона РК "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", согласно которым для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок, а для демонстраций и шествий установлен согласительный порядок.

"За организацию и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение вышеуказанного установленного порядка, предусмотрена ответственность по ст. 488 Кодекса РК об административных правонарушениях с мерой наказания вплоть до существенного срока ареста. Если же эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то будет наступать уголовная ответственность (ст. 400 УК РК)", – подчеркнул Ерлан Утегенов.

Особое внимание казахстанцев обратили на распространение в масс-медиа недостоверных сведений и противоправного контента, за что в зависимости от степени опасности и причинения вреда предусмотрена как уголовная ответственность по ст. 274 Уголовного кодекса РК, так и административное наказание по ст. 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях.

"На основании изложенного Генеральная прокуратура Республики Казахстан в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений призывает всех участников избирательного процесса соблюдать вышеуказанные законодательные требования и не допускать противоправных действий", – заключил Ерлан Утегенов.

В Казахстане выборы в Курултай назначены на 23 августа 2026 года. К участию в них допущены семь партий.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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