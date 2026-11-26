В Атырау начался судебный процесс по громкому уголовному делу в отношении бывшего начальника городской полиции Бактыбека Исаева и еще шести человек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались семь человек, пятеро из которых на момент предполагаемых преступлений являлись сотрудниками полиции.

Помимо 45-летнего бывшего начальника Управления полиции города Атырау Бактыбека Исаева по делу проходят его 43-летний заместитель Кадырбек Абишов, 34-летний заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области Ерлан Габитов, а также сотрудники тылового обеспечения – 23-летние Султан Гилажов и Алтынбек Шыныбекулы. Кроме того, есть еще две фигурантки – 29-летние Айнагуль Жубаева и Айдана Касымгалиева.

Согласно обвинительному акту, оглашенному прокурором Жарасом Омаровым, уголовное дело связано с хищением наркотических и психотропных веществ из камеры хранения вещественных доказательств Управления полиции города Атырау и их последующим незаконным сбытом.

По версии следствия, одним из ключевых участников предполагаемой преступной схемы был сержант полиции Султан Гилажов, который с июля 2024 года по сентябрь 2025 года отвечал за хранение вещественных доказательств.

Как следует из обвинительного акта, пользуясь служебным положением и свободным доступом в хранилище, он вскрывал упаковки с наркотическими веществами, изъятыми по ранее расследованным уголовным делам. Часть содержимого, по версии обвинения, забирал себе, после чего повторно упаковывал вещественные доказательства либо отправлял пустые упаковки на уничтожение.

В сентябре 2025 года ответственным за камеру хранения стал другой сотрудник полиции – Алтынбек Шыныбекулы. Следствие считает, что после этого двое полицейских договорились продолжить хищение наркотиков для дальнейшей продажи.

В обвинительном акте перечислены факты предполагаемого хищения мефедрона, меткатинона, альфа-PVP, марихуаны, гашиша и других веществ. Согласно заключениям экспертов, целостность упаковок некоторых вещественных доказательств была нарушена, а их содержимое уменьшилось в массе.

Для реализации психотропных веществ, по версии следствия, Гилажов привлек двух знакомых женщин – Айдану Касымгалиеву и Айнагуль Жубаеву. Как утверждает обвинение, они занимались поиском покупателей, принимали заказы и организовывали передачу наркотиков.

Стоимость одного грамма мефедрона составляла в среднем 30 тысяч тенге. За посредничество женщины, согласно обвинению, получали от 5 тысяч до 20 тысяч тенге.

Деньги покупатели переводили преимущественно через банковское приложение Kaspi на счета Гилажова, а в отдельных случаях – на счета его знакомых и родственников.

По подсчетам следствия, через предполагаемую сеть сбыта было реализовано около 124 граммов мефедрона на общую сумму 3 млн 177 тысяч тенге.

Один из ключевых эпизодов уголовного дела, в котором фигурирует бывший начальник городской полиции Бактыбек Исаев, связан с событиями 17 марта 2026 года.

В тот день сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности доставили Султана Гилажова для проверки информации о его возможной причастности к незаконному обороту наркотиков.

Согласно обвинительному акту, заместитель начальника антинаркотического подразделения Ерлан Габитов проверил мобильный телефон полицейского, его банковские переводы и контакты. Затем в служебном кабинете Гилажова был проведен обыск, во время которого в сейфе обнаружили восемь ZIP-пакетов с мефедроном.

Однако, как утверждает следствие, вместо регистрации уголовного правонарушения и процессуального оформления изъятия наркотиков Гилажова доставили в кабинет начальника городской полиции Бактыбека Исаева.

По версии обвинения, узнав о произошедшем, Исаев собрал своих заместителей и сообщил о необходимости уволить подчиненного. Позднее он заявил, что для решения вопроса с сотрудниками антинаркотического подразделения необходимо собрать два миллиона тенге.

При этом двое заместителей начальника полиции, согласно материалам дела, выступили против передачи денег.

После этого Исаев, как утверждает обвинение, поручил своему заместителю Кадырбеку Абишову передать требование непосредственно Гилажову.

Опасаясь увольнения и привлечения к уголовной ответственности, молодой полицейский начал срочно собирать деньги. Согласно обвинительному акту, полтора миллиона тенге он взял из средств, полученных от незаконной продажи психотропных веществ. Оставшуюся сумму собирал у своей девушки и знакомых.

17 марта 2026 года примерно в 16:40 Гилажов передал два миллиона тенге Абишову в его служебном кабинете. Спустя семь минут, в 16:47, Абишов, согласно материалам обвинения, передал конверт Бактыбеку Исаеву в комнате отдыха его служебного кабинета.

При этом следствие считает, что Исаев изначально не собирался передавать деньги сотрудникам подразделения по противодействию наркопреступности. По версии обвинения, он ввел подчиненного в заблуждение и присвоил всю сумму.

Именно поэтому действия бывшего начальника полиции квалифицированы в том числе как мошенничество с использованием служебного положения.

Кроме того, Исаеву вменяют бездействие по службе. По версии следствия, он совместно с Ерланом Габитовым не обеспечил регистрацию выявленного уголовного правонарушения и проведение необходимых процессуальных действий.

В обвинительном акте также приведены показания свидетелей, результаты экспертиз, сведения о банковских переводах и записи негласных следственных действий.

Согласно обвинительному акту, подсудимым предъявлены следующие обвинения:

•⁠ ⁠Бактыбек Исаев, 45 лет – по пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК (мошенничество с использованием служебного положения), пункту 1 части 4 статьи 370 УК РК (бездействие по службе), части 4 статьи 28 – части 2 статьи 367 УК РК (подстрекательство к даче взятки в значительном размере).

•⁠ ⁠Кадырбек Абишов, 43 года – по части 4 статьи 28 – части 2 статьи 367 УК РК (подстрекательство к даче взятки в значительном размере).

•⁠ ⁠Ерлан Габитов, 34 года – по пункту 3 части 4 статьи 362 УК РК (превышение власти или должностных полномочий) и пункту 1 части 4 статьи 370 УК РК (бездействие по службе).

•⁠ ⁠Султан Гилажов, 23 года – по части 4 статьи 297 УК РК (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в целях сбыта либо их сбыт), части 4 статьи 298 УК РК (хищение либо вымогательство наркотических средств и психотропных веществ), части 3 статьи 24 – части 2 статьи 367 УК РК (покушение на дачу взятки в значительном размере).

•⁠ ⁠Алтынбек Шыныбекулы, 23 года – по части 4 статьи 298 УК РК (хищение либо вымогательство наркотических средств и психотропных веществ) и части 4 статьи 297 УК РК (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в целях сбыта либо их сбыт).

•⁠ ⁠Айнагуль Жубаева, 29 лет – по пунктам 1, 2 и 3 части 3 статьи 297 УК РК (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в целях сбыта либо их сбыт).

•⁠ ⁠Айдана Касымгалиева, 29 лет – по пунктам 1, 2 и 3 части 3 статьи 297 УК РК (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в целях сбыта либо их сбыт).

Ранее никто из семи подсудимых не был судим.

В отношении Исаева, Габитова, Гилажова и Шыныбекулы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Абишов находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, Жубаева и Касымгалиева – под домашним арестом.

Уголовное дело рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области под председательством судьи Заремы Хамидуллиной.