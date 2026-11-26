В Жетысуском районе Алматы завершен ремонт дороги и инженерных сетей на улице М. Беспакова. Работы проведены по обращению горожан в ходе личного приема к акиму Алматы в июне 2026 года, сообщает Zakon.kz

На протяжении четырех лет отсутствие качественного дорожного покрытия и проблемы с водоотведением создавали неудобства для десятков семей.

По итогам встречи глава города поручил ответственным службам восстановить инженерные коммуникации и привести дорогу в порядок.

Реализацию проекта осложняли судебные разбирательства с подрядной организацией ТОО "ЭлектроРемонт", которая по решению суда была признана недобросовестным участником государственных закупок. Ускорить работы удалось благодаря привлечению спонсорских средств.

На улице переложили 345 метров магистральных сетей водоотведения, установили три дополнительных канализационных колодца и подвели абонентские сети примерно к 30 жилым домам.

После завершения инженерных работ провели средний ремонт дороги и полностью восстановили асфальтовое покрытие.





Столько лет ждали, и вот наконец у нас появилась хорошая дорога. Раньше не было ни канализации, ни асфальта. Сейчас смотришь на нашу улицу, и душа радуется. Очень рады, что нас услышали и все сделали, – поделились впечатлениями местные жители.

На сегодня все запланированные работы завершены.