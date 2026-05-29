Участок улицы перекроют в Астане сразу на месяц

Астанчан 29 мая 2026 года предупредили о перекрытии участка дороги в связи с работами по устройству инженерных сетей, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного акимата, с 1 по 30 июня планируется полное перекрытие местного проезда вдоль улицы Сауран на участке от ул. Алматы до ул. Керей Жанибек хандар.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", – обратились в акимате.

С 25 мая в Астане до конца года перекрыто движение на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Ф. Оңғарсыновой.