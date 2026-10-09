Какие улицы Алматы перекроют на выходных: список от акимата

В Алматы с 10 по 12 октября 2026 года в связи с ремонтом дорог и переустройством инженерных сетей будет временно ограничено движение на нескольких участках. Водителей настоятельно просят заранее планировать маршруты, сообщает Zakon.kz.

Улица Брусиловского

С 22:00 10 октября до 07:00 11 октября движение полностью перекроют на участке от улицы Толе би до проспекта Райымбека. Ограничение связано с укладкой дорожного покрытия.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Проспект Алатау

10 и 11 октября с 08:00 до 20:00 на локальном участке проспекта Алатау, южнее проспекта Райымбека, введут реверсивное движение. Это связано с переустройством инженерных сетей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Улица Саина и улица Шарипова

С 07:00 10 октября до 23:00 12 октября движение закроют по западной стороне улицы Саина на участке от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, а также по улице Шарипова. Эти ограничения связаны с укладкой асфальтобетонного покрытия в рамках пробивки улицы Саина.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Улица Шалова

С 09:00 10 октября до 09:00 16 октября движение автотранспорта будет полностью перекрыто на восточной стороне улицы в северном направлении. Движение по улице Пятницкого будет полностью открыто.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Улица Толе би

В рамках реализации проекта ЛРТ с 22:00 до 06:00 10 октября и 11 октября движение будет ограничено по Толе би на участке от ул.Саина в восточном направлении напротив АЗС. На период работ на участке будет организовано реверсивное движение по встречной стороне улицы.

На всех участках установят предупреждающие знаки. Сроки проведения работ могут корректироваться в зависимости от погодных условий и других факторов.

Ранее сообщалось об ограничениях на проспекте Абылай хана.