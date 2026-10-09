Какие улицы Алматы перекроют на выходных: список от акимата
Улица Брусиловского
С 22:00 10 октября до 07:00 11 октября движение полностью перекроют на участке от улицы Толе би до проспекта Райымбека. Ограничение связано с укладкой дорожного покрытия.
Проспект Алатау
10 и 11 октября с 08:00 до 20:00 на локальном участке проспекта Алатау, южнее проспекта Райымбека, введут реверсивное движение. Это связано с переустройством инженерных сетей.
Улица Саина и улица Шарипова
С 07:00 10 октября до 23:00 12 октября движение закроют по западной стороне улицы Саина на участке от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, а также по улице Шарипова. Эти ограничения связаны с укладкой асфальтобетонного покрытия в рамках пробивки улицы Саина.
Улица Шалова
С 09:00 10 октября до 09:00 16 октября движение автотранспорта будет полностью перекрыто на восточной стороне улицы в северном направлении. Движение по улице Пятницкого будет полностью открыто.
Улица Толе би
В рамках реализации проекта ЛРТ с 22:00 до 06:00 10 октября и 11 октября движение будет ограничено по Толе би на участке от ул.Саина в восточном направлении напротив АЗС. На период работ на участке будет организовано реверсивное движение по встречной стороне улицы.
На всех участках установят предупреждающие знаки. Сроки проведения работ могут корректироваться в зависимости от погодных условий и других факторов.
Ранее сообщалось об ограничениях на проспекте Абылай хана.