В Алматы полиция расследует уголовное дело по факту предполагаемых действий сексуального характера в отношении 15-летней девушки, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 26 ноября 2026 года рассказали, что в полицию Алмалинского района обратилась мать несовершеннолетней. Со слов ее дочери, во время поездки водитель такси совершал нежелательные прикосновения, а когда приехали, попытался удержать ее в салоне и поцеловать.

Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания.

"Любые сообщения о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних находятся на особом контроле полиции. По данному факту незамедлительно начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное выяснение обстоятельств произошедшего", – сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

17 ноября в полиции Алматы рассказали о задержании мужчины, которого обвинили в надругательстве над девушкой. При задержании он попытался покончить с собой.