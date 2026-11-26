Попался на серии странных краж в Кокшетау – зачем мужчина выносил из магазинов продукты и носки

Фото: pixabay

Житель Кокшетау за один день совершил три кражи в разных магазинах. По данным полиции, мужчина выжидал момент, когда за ним никто не наблюдает, и забирал приглянувшиеся вещи. Об этом 26 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители рассказали, что в числе похищенного оказались бытовая химия, носки, продукты и другие товары. Выяснилось, что пользоваться этими вещами мужчина не собирался – украденное он перепродавал. "После поступления информации о кражах сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили и задержали предполагаемого злоумышленника". ДП Акмолинской области В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, размер причиненного ущерба, а также проверяют возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Между тем в Усть-Каменогорске у мужчины, продавшего квартиру, украли деньги. Подозреваемым оказался неожиданный человек.

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