Попался на серии странных краж в Кокшетау – зачем мужчина выносил из магазинов продукты и носки
Фото: pixabay
Житель Кокшетау за один день совершил три кражи в разных магазинах. По данным полиции, мужчина выжидал момент, когда за ним никто не наблюдает, и забирал приглянувшиеся вещи. Об этом 26 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.
Правоохранители рассказали, что в числе похищенного оказались бытовая химия, носки, продукты и другие товары.
Выяснилось, что пользоваться этими вещами мужчина не собирался – украденное он перепродавал.
"После поступления информации о кражах сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили и задержали предполагаемого злоумышленника".ДП Акмолинской области
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, размер причиненного ущерба, а также проверяют возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
Между тем в Усть-Каменогорске у мужчины, продавшего квартиру, украли деньги. Подозреваемым оказался неожиданный человек.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript