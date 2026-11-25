В Усть-Каменогорске у мужчины, продавшего квартиру, украли деньги. Подозреваемым оказался неожиданный человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области 25 ноября 2026 года, подозреваемым оказался знакомый потерпевшего, который до этого помогал ему найти покупателя на квартиру.

"48-летний мужчина после продажи жилья получил 8 миллионов тенге. Однако, оставив деньги без присмотра, он лишился всей суммы. Как установили полицейские, 26-летний знакомый воспользовался ситуацией и украл наличные. Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию", – рассказали в ДП.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили личность подозреваемого. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует заранее продумывать порядок расчетов при сделках с недвижимостью, не оставлять наличные без присмотра и обеспечивать сохранность денежных средств на всех этапах.

В Северо-Казахстанской области женщина продала корову тайком от мужа, а полиции заявила о пропаже. Ее привлекли к ответственности за заведомо ложный вызов специальных служб.