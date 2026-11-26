Встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина в преддверии международной конференции "AI Journey 2026" обозначила новое содержание технологического сотрудничества двух стран. О наиболее значимых аспектах этого направления Zakon.kz рассказал политолог Рустем Мустафин.

За последние годы Казахстан сформировал собственную вычислительную инфраструктуру, создал национальные языковые модели, укрепил правовую и институциональную основу цифровой экономики.

Эти преобразования позволяют пересмотреть сам характер международного технологического сотрудничества, переходя от заимствования готовых решений к совместным разработкам, развитию национальных компетенций и внедрению искусственного интеллекта в реальный сектор экономики.

– Владимир Путин на встрече в Кремле отметил особое внимание Касым-Жомарта Токаева к развитию информационных технологий. Как Вы оцениваете результаты проводимой президентом политики в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и какие возможности этот курс открывает для технологического партнерства двух стран?

– В декабре 2020 года на конференции "AI Journey" Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин уже обсуждали искусственный интеллект. Тогда глава государства говорил о цифровом неравенстве и дистанционном доступе к госуслугам.

Спустя шесть лет Казахстан участвует в том же диалоге в принципиально ином качестве, располагая собственными вычислительными мощностями, языковыми моделями и компаниями, продающими IT-услуги за рубеж.

Главный сдвиг за годы президентства Токаева заключается в переходе от пассивного заимствования чужих решений к созданию собственной технологической базы, от которой зависит устойчивость государства и повседневная жизнь страны.

Технологический суверенитет формируется через длительный накопительный цикл. Наглядный пример тому – работа с казахским языком. Исследователи Института умных систем и искусственного интеллекта "ISSAI" пять лет собирали языковые корпуса и обучали алгоритмы распознавать речь, прежде чем в декабре 2024 года, представили большую языковую модель "KazLLM".

От этой незаметной для большинства граждан работы зависит, сможет ли человек обратиться к цифровому помощнику на естественном казахском языке и получить содержательный ответ.

Политическая логика президента в этой сфере строится как последовательная сборка институтов и правил игры. Государство заложило инфраструктурный фундамент, утвердило концепцию развития искусственного интеллекта до 2029 года, создало профильное министерство.

Следом за управленческой архитектурой были закреплены правовые рамки новой экономики: закон "Об искусственном интеллекте", цифровой кодекс и конституционная защита персональных данных.

Выбранный курс уже приносит измеримую отдачу. К программе "AI-Sana" присоединились 106 вузов, базовые курсы прошли свыше 706 тыс. студентов, углубленные – более 67 тыс. человек.

Поставленную президентом задачу довести годовой экспорт IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году отрасль выполнила досрочно: по итогам 2025 года экспорт составил 1,142 млрд долларов. За этой цифрой стоят компании, сумевшие убедить зарубежных заказчиков платить именно за казахстанскую разработку.

Международная технологическая дипломатия Казахстана является продолжением внутренней модернизации. Многовекторность открывает доступ к разным инженерным школам и позволяет избегать критической зависимости от одного центра силы.

В отношениях с Россией Казахстан также выступает соавтором общих правил. В мае 2026 года страны ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта, а Казахстан и Россия согласовали план цифровизации транспорта.

Смысл координации нагляднее всего виден в трансграничной логистике: отправителю груза мало оформить электронный документ внутри страны, если при пересечении границы сведения приходится вводить повторно. Совместимость государственных и отраслевых платформ экономит бизнесу больше времени, чем локальное обновление программного обеспечения.

– Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан поднялся с 24-го на 16-е место в рейтинге электронного правительства ООН. О каких качественных изменениях в государственном управлении свидетельствует эта динамика, и какие перспективы она открывает?

– По качеству онлайн-услуг Казахстан входил в первую десятку стран уже в 2024 году. За два года страна поднялась по субиндексу телекоммуникационной инфраструктуры с 41-го на 13-е место и улучшила позиции по человеческому капиталу.

Несмотря на обновление методики оценки ООН, рост общего индекса Казахстана с 0,9009 до 0,9363 подтверждает качественную перестройку архитектуры государственного управления. За продвижением в рейтинге, о котором говорил Токаев, стоят изменения во взаимодействии государства и гражданина.

Суть происходящей трансформации проще всего увидеть на примере рождения ребенка. Раньше родителям приходилось самостоятельно собирать справки и подавать документы на пособие. Теперь семья получает проактивное уведомление с предложением оформить выплату, а государственные органы сверяют сведения между собой.

Глубинную перемену я вижу в перераспределении ответственности между гражданином и бюрократическим аппаратом, когда государство переходит от ручного администрирования справок к управлению на основе данных. Если государственные реестры уже располагают сведениями о человеке, гражданин вправе рассчитывать, что ему не придется заново доказывать их на бумаге.

За 10 месяцев 2026 года через "eGov" граждане получили более 51,1 млн услуг, причем 32,7 млн из них оформили со смартфона. Через интеллектуального помощника "eGov" GPT доступны более 50 сервисов, позволяющих описать жизненную ситуацию обычными словами и получить готовое заявление без знания ведомственной терминологии.

За внешним удобством стоит перестройка и внутренней инфраструктуры управления. Так, с 1 апреля разработка новых государственных информационных систем переведена на единую платформу "QazTech".

– "Высокотехнологический бизнес России очень хорошо представлен в Казахстане", – отметил Касым-Жомарт Токаев, выразив также интерес к опыту российских компаний в сфере кибербезопасности. Как это сотрудничество может способствовать укреплению цифрового суверенитета Казахстана?

– Цифровой суверенитет для государства масштаба Казахстана означает не попытку закрыться от внешнего мира и производить все технологические компоненты в одиночку, а способность самостоятельно устанавливать правила обращения с цифровыми данными, проводить аудит поставщиков и восстанавливать работу критических систем без внешней указки.

Ни одна крупная экономика сегодня не обеспечивает полный цикл цифровой безопасности исключительно собственными силами. США частично зависят от тайваньской микроэлектроники, европейские компании используют американские облачные платформы.

Кроме того, киберпреступность носит трансграничный характер. За 2025 год казахстанская служба KZ-CERT зафиксировала и отработала свыше 61 тыс. угроз и инцидентов, включая 1 141 случай интернет-фишинга. В рамках операции "Synergia II" в 2024 году правоохранительные органы 95 стран совместно с частными компаниями отключили более 22 тыс. вредоносных IP-адресов и серверов, что доказывает невозможность защиты цифрового пространства в изоляции.

В Кремле президент Токаев отметил интерес к российскому опыту, опираясь на уже сложившуюся практику международного сотрудничества. Еще в 2018 году государственная техническая служба подписала с "Positive Technologies" меморандум об обмене сведениями о новых угрозах.

В ноябре 2025 года профильное министерство заключило меморандум с американской "Palo Alto Networks", открывший казахстанским студентам доступ к обучению в ее академии кибербезопасности.

Ценность таких соглашений состоит в доступе к актуальной аналитике угроз, подготовке собственных специалистов и постепенном переносе компетенций внутрь страны, при котором контроль над архитектурой и данными остается за казахстанскими институтами.

– Присутствие таких крупных технологических компаний, как "Сбер" и "Яндекс Казахстан", открывает новые возможности для отечественного рынка. При каких условиях это сотрудничество может способствовать развитию собственных инженерных компетенций и повышению конкурентоспособности казахстанского IT-бизнеса?

– Для казахстанского предпринимателя крупная международная технологическая платформа выступает одновременно поставщиком инфраструктуры и сильным рыночным конкурентом. Облачные сервисы техногигантов позволяют небольшой местной команде быстро запустить продукт без капитальных затрат на собственный центр обработки данных, однако за квалифицированного инженера эта команда конкурирует с владельцем платформы. Для специалиста это возможность работать над сервисами с многомиллионной аудиторией, не уезжая из Казахстана.

Применительно к компаниям, которые отметил Токаев, важно учитывать, что в подготовке инженерных и научных кадров масштаб взаимодействия пока уступает размаху потребительских сервисов.

При поддержке "Yandex Cloud" в Satbayev University развернули учебную облачную среду, где курс завершили первые 40 студентов. В июле 2026 года "Сбер" и Республиканский центр электронного здравоохранения подписали меморандум о сотрудничестве в области медицинской статистики, анализа данных и внедрения ИИ-агентов.

Практическую отдачу от подобных соглашений следует оценивать по ответам врачей и казахстанских разработчиков: медики покажут, облегчили ли алгоритмы их клиническую работу, а инженеры продемонстрируют, какие задачи они научились решать самостоятельно.

Здесь проявляется главное противоречие платформенной экономики: быстрая экспансия готовых потребительских сервисов может опережать становление собственной исследовательской школы. Китай стимулирует иностранные корпорации открывать исследовательские центры внутри страны, в том числе через налоговые и таможенные льготы.

У Казахстана иной масштаб рынка и иные переговорные позиции, однако предмет диалога с глобальными игроками остается тем же. Если компания рассчитывает на государственную поддержку или долгосрочные контракты, целесообразно заранее закреплять участие казахстанских инженеров в разработке, подготовку преподавателей вузов, оплачиваемые стажировки и исследования на казахском языке, превращая присутствие корпораций в инвестицию в человеческий и научный потенциал страны.

– Участие представителей бизнеса в составе казахстанской делегации подчеркивает прикладной характер технологического сотрудничества. Какие механизмы взаимодействия государства, науки и бизнеса способны обеспечить системное внедрение искусственного интеллекта в реальный сектор экономики?

– Политическое руководство государств способно закрепить общие рамки сотрудничества, однако превращение дипломатических договоренностей в реальные промышленные проекты требует участия тех, кто понимает физику и экономику конкретного производства.

Когда за столом переговоров находятся технологи и управленцы предприятий, диалог с разработчиками переходит от общих обещаний к инженерным параметрам. Можно определить, какие данные собирает завод, где допустим безопасный эксперимент и при какой экономии собственник готов вложить капитал. Вовлечение бизнеса в московскую поездку позволяет переводить внешнеполитические сигналы в прикладные контракты и совместные испытания.

На заседании Совета по развитию искусственного интеллекта 2 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев поручил определить порядок регулярного выявления промышленных задач, для решения которых необходим искусственный интеллект. Подобный механизм переводит университеты и исследовательские институты от абстрактных проектов к решению проблем, критически важных для себестоимости, надежности и производительности предприятий.

Практический эффект такой связки показывает опыт группы ERG. Внедрение цифровой системы управления производством позволило сократить длительность простоев из-за перегревов на 75%, а экономический эффект за 2025 год, по оценкам профильного министерства, достиг примерно 1,5 млрд тенге. На мой взгляд, результат стал возможен благодаря участию специалистов на местах в настройке алгоритмов.

Крупные компании способны финансировать длительные опытно-конструкторские проверки, тогда как среднему заводу трудно нести риски разработки с неопределенным коммерческим исходом. Президент справедливо указал, что предприятиям со схожими условиями производства незачем каждый раз заново проходить полный цикл испытаний. Оптимальная роль государства состоит в снижении барьера первого шага через доступ к испытательным площадкам и вычислительным ресурсам, а также конкурсное софинансирование пилотных внедрений при долевом участии предприятий.

С российскими партнерами прикладные решения целесообразно отрабатывать в энергетике, промышленной диагностике, АПК и трансграничной логистике.

Эффективность этих инициатив следует оценивать по двум строгим критериям: сколько проектов перешло в устойчивую промышленную эксплуатацию с подтвержденной экономией для казахстанских предприятий и появились ли у отечественных разработчиков следующие коммерческие заказчики на базе проверенных решений.