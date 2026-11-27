В Алматы с ночи идут осадки. Коммунальные службы города обеспечивают круглосуточное дежурство, на дорогах задействованы спецтехника и дорожные рабочие, сообщает Zakon.kz.

По данным Казгидромета, дождь начался в 1:30, а с 5:00 в районах южнее пр. аль-Фараби перешел в снег. Днем прогнозируется преимущественно дождь, который должен прекратиться до 19:00. Ожидается 15-17 мм осадков, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха составит +5…+7 °С.

Для предупреждения локальных подтоплений организовано дежурство 85 оперативных бригад. В их составе 1 579 дорожных рабочих. Подготовлены 415 единиц техники, 97 мотопомп и около 5 тыс. мешков с песком. В местах возможного скопления воды размещены ассенизаторские машины.

Для борьбы с гололедом предусмотрены 200 единиц дорожной техники, включая 185 пескоразбрасывателей и 15 машин JetBroom. В верхней части города уже проводится обработка дорог противогололедными материалами.

Суточный выход составляет 3 250 дорожных рабочих и 1 225 единиц спецтехники. Контроль за уборкой улично-дорожной сети ведется круглосуточно.

По прогнозу синоптиков, ночью 28 ноября возможны небольшие осадки, 29 ноября ожидается погода без осадков.

Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах. Водителям следует выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.