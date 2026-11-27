Дождь перешел в снег: когда в Алматы прекратятся осадки
По данным "Казгидромета", дождь в южной столице начался в 01:30, а с 05:00 в районах южнее пр. аль-Фараби перешел в снег.
Днем прогнозируется преимущественно дождь, который должен прекратиться до 19:00. Ожидается 15-17 мм осадков, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха составит +5…+7°С.
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В управлении отметили, что для борьбы с гололедом предусмотрено 200 единиц дорожной техники, включая 185 пескоразбрасывателей и 15 машин JetBroom. А в верхней части города уже проводится обработка дорог противогололедными материалами.
Согласно предоставленной информации, суточный выход составляет 3 250 дорожных рабочих и 1 225 единиц спецтехники.
"Контроль за уборкой улично-дорожной сети ведется круглосуточно".Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции акимата Алматы
По прогнозу синоптиков, ночью 28 ноября возможны небольшие осадки, 29 ноября ожидается погода без осадков.
"Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах. Водителям следует выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию".Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции акимата Алматы
26 ноября 2026 года в акимате Алматы сообщили, что мегаполис готовится к непогоде. Подробнее о погоде в южной столице на ближайшие дни можете узнать здесь.