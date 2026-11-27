В Алматы с ночи 27 ноября 2026 года идут осадки. В свою очередь коммунальные службы города обеспечивают круглосуточное дежурство: на дорогах задействованы спецтехника и дорожные рабочие. Об этом Zakon.kz сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции акимата.

По данным "Казгидромета", дождь в южной столице начался в 01:30, а с 05:00 в районах южнее пр. аль-Фараби перешел в снег.

Днем прогнозируется преимущественно дождь, который должен прекратиться до 19:00. Ожидается 15-17 мм осадков, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха составит +5…+7°С.

Материал по теме Резкое похолодание до -5°С обрушится на Алматы и четыре региона Казахстана 27 ноября

В управлении отметили, что для борьбы с гололедом предусмотрено 200 единиц дорожной техники, включая 185 пескоразбрасывателей и 15 машин JetBroom. А в верхней части города уже проводится обработка дорог противогололедными материалами.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Согласно предоставленной информации, суточный выход составляет 3 250 дорожных рабочих и 1 225 единиц спецтехники.

"Контроль за уборкой улично-дорожной сети ведется круглосуточно". Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции акимата Алматы

По прогнозу синоптиков, ночью 28 ноября возможны небольшие осадки, 29 ноября ожидается погода без осадков.

"Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах. Водителям следует выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию". Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции акимата Алматы

26 ноября 2026 года в акимате Алматы сообщили, что мегаполис готовится к непогоде. Подробнее о погоде в южной столице на ближайшие дни можете узнать здесь.