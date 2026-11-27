В Иле-Алатауском национальном природном парке лед прячется в самых неожиданных местах. Об этом уникальном явлении казахстанцам рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Если на вершинах Иле-Алатау ледники видны издалека, то в Тургеньском ущелье лед скрывается под мхом, среди корней елей Шренка.

"Два удивительных природных явления на территории одного национального парка!" – отмечают в комитете.

Там рассказали, что на высотах 3300-3500 метров и выше расположены сотни ледников. Они являются одним из важнейших источников пресной воды региона. Их талые воды питают Малую и Большую Алматинки, Талгар и Иссык. Один из самых известных и изученных ледников Иле-Алатау – Туюксу. Но в результате потепления климата ледники постепенно теряют свою массу. Ежегодно ледники Заилийского Алатау теряют около 1% своего льда.

"А в Тургеньском ущелье, на высоте 1400-2000 метров, находится памятник природы республиканского значения – Чинтургенские моховые ельники. Главная особенность этого места скрыта буквально под ногами: под толстым слоем мха, среди корней елей Шренка, сохранились участки многолетней мерзлоты с подземным льдом", – рассказали 27 ноября 2026 года в комитете.

Эксперты рассказывают, что на том оазисе корни елей находятся во льду. То есть внизу сохраняется вечная мерзлота, а хранителем этого льда является мох.

Одна из важных задач Иле-Алатауского государственного национального природного парка – сохранение этих уникальных природных богатств.

А недалеко от Шымкента, в Туркестанской области, есть горный маршрут "Динозавр", похожий на спину доисторического ящера. Чем примечателен маршрут и почему он подходит не каждому туристу, рассказал Zakon.kz.