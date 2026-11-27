В Алматы обновили правила размещения летних террас и площадок общепита. Об этом 27 ноября 2026 года проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно предоставленной информации, изменения внесены в Правила установки летних площадок при объектах общественного питания, утвержденные в феврале 2023 года.

"Поправки направлены на упрощение процедуры согласования для предпринимателей и уточнение условий размещения летних террас, веранд и выносных столиков на территориях общего пользования и многоквартирных жилых домов". Пресс-служба акимата Алматы

Согласно обновленным правилам, летние площадки относятся к элементам благоустройства.

Для согласования их установки предпринимателю необходимо направить обращение в Управление предпринимательства и инвестиций Алматы, указав адрес размещения, площадь, размеры и границы площадки.

Отмечается, что рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с порядком и сроками, установленными Административным процедурно-процессуальным кодексом РК.

"На территориях общего пользования летние площадки допускается размещать временно, без передачи земельного участка в частную собственность. При этом они должны непосредственно примыкать к объекту общественного питания и иметь прямой выход из заведения. Предприниматели обязаны обеспечить свободный проход для пешеходов. Полное ограждение площадки по периметру не допускается". Пресс-служба акимата Алматы

Как сообщается, отдельно предусмотрен порядок согласования размещения площадок на территории многоквартирных жилых домов.

"В таких случаях предприниматель обращается в объединение собственников имущества или управляющую организацию. Решение об установке площадки принимается на собрании собственников квартир и нежилых помещений. Если летняя площадка размещается на частной территории, необходимо получить согласие собственника земельного участка, а при наличии нескольких владельцев – согласие всех совладельцев". Пресс-служба акимата Алматы

Также при обустройстве площадок необходимо соблюдать требования доступности для маломобильных граждан, сохранять проезд для экстренных служб и доступ к инженерным сетям.

Пешеходные и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки не должны занимать или ограничиваться летними площадками.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

25 ноября 2026 года стало известно, что в Алматы снесли незаконное кафе LAPARK в мкр. Жетысу-2, 83/2. А 9 сентября 2026 года сообщалось, что под снос пошли остановочный комплекс с магазинами и кафе.