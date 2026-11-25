В Алматы снесли очередное незаконное кафе. Об этом сегодня, 25 ноября 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, под снос попало кафе LAPARK в мкр. Жетысу-2, 83/2.

Отмечается, что ранее в отношении собственника проводилась внеплановая проверка, которая установила отсутствие разрешительных документов.

"Управлением были приняты меры административного характера и материалы дела об административном правонарушении направлены в суд. Постановлением Специализированного межрайонного административного суда наложено административное взыскание с принудительным сносом незаконно возведенного одноэтажного капитального строения", – сообщили в Управлении градостроительного контроля Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как уточнили в ведомстве, снос начат собственником самостоятельно во исполнение решения суда.

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9 сентября 2026 года стало известно, что в Алматы под снос пошли остановочный комплекс с магазинами и кафе. Иск о сносе объекта Управление градостроительного контроля направило в Ауэзовский районный суд №2 еще 19 июля 2022 года. Причиной стало отсутствие необходимых разрешительных документов.