20-градусные морозы и сильные снегопады ударят по Казахстану в выходные

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В Казахстане в предстоящие субботу и воскресенье, а также в начале следующей недели ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом говорится в прогнозе на 28-30 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, по данным синоптиков, в ближайшие дни погоду по РК будут определять атмосферные фронты. "В связи с этим ожидается неустойчивый характер погоды : прогнозируются осадки в виде дождя и снега, туманы, гололедные явления, усиление ветра и метели. 30 ноября на востоке Казахстана ожидается сильный снег, в горных районах юго-востока – сильные осадки (дождь, снег)". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Согласно прогнозу, температура воздуха будет постепенно понижаться и 30 ноября ночью достигнет: на западе -5-12°С ,

, на северо-западе, севере, в центре -10-18°С ,

, на востоке до -7-12°С, в горных районах -15-20°С. "На остальной территории значительных изменений в температурном фоне не ожидается". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Через считанные дни в Казахстане наступит зима, и мы предлагаем вам ознакомиться с прогнозом погоды на декабрь 2026 года.

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