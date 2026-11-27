Сегодня, 27 ноября 2026 года, на пересечении улицы Жарокова с улицей Бухар Жырау провалилась новая тротуарная плитка, сообщает Zakon.kz.

Внимание на это обратила жительница города. Неравнодушная горожанка сняла на видео происходящее и уточнила, что ремонт закончили совсем недавно, в 20 числах октября.

"Тротуарная плитка Жарокова – Бухар-жырау. Положили в октябре 2026. А если тротуар провалится из-под ног человека или мамочки с коляской и малышом?" – задается вопросами алматинка.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Управления развития общественных пространств.

В ведомстве уточнили, что обследовали участок:

"Было установлено, что причиной просадки и провала брусчаточного покрытия стало несоответствие диаметра пропускаемой трубы под пешеходным переходом".

Далее сказано, что существующий арык типа Б-3 был соединен с металлической трубой меньшего диаметра, в результате чего при значительном объеме ливневых осадков возникало скопление и перелив дождевых вод.

Именно это, как уточнили в ведомстве, привело к размыванию грунтового основания под брусчаточным покрытием и как следствие, его просадке и разрушению.

Дополнительно отмечено, что в рамках благоустройства данного участка Управлением выполнялись работы исключительно по обустройству пешеходного тротуара, включая укладку брусчаточного покрытия.

Работы по ремонту, замене или реконструкции существующих арычных лотков, металлических водопропускных труб и закрытых арычных систем (ЗКЦ) Управлением не выполнялись.

"Силами подрядной организации указанные дефекты будут устранены в кратчайшие сроки и приведены в надлежащий вид", – заверили в акимате.

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Аналогичная ситуация наблюдалась 11 ноября. Тогда тротуар провалился на проспекте Достык.