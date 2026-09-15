Музыкальный арт-маршрут появится на набережной Есентая в Алматы
Теперь вместо привычного однотонного бетона здесь создадут протяженную художественную композицию, посвященную Алматы.
В основу проекта легли строки песен о городе. Они будут появляться по ходу прогулки, складываясь в единый визуальный рассказ. А с помощью QR-кода можно будет включить музыкальное произведение и пройти маршрут, находя его строки в разных частях композиции.
Идея стрит-арта рассчитана на движение – она раскрывается постепенно, пока человек идет вдоль Есентая.
Отмечено, что для оформления бетонных поверхностей используют профессиональные фасадные краски для наружных работ и специализированные граффити-краски Arton. При выборе материалов учитываются их устойчивость к погодным условиям, сохранение цвета и долговечность покрытия.
8 сентября 2026 года мы рассказывали, что в Алматы продолжается реконструкция одного из крупнейших и самых популярных парков города – Парка Первого Президента. На время строительно-монтажных работ его территория полностью закрывается для посещения.