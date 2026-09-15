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Культура и шоу-бизнес

Музыкальный арт-маршрут появится на набережной Есентая в Алматы

набережная, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:40 Фото: пресс-служба акимата Алматы
На участке набережной от улицы Бухар Жырау до улицы Тимирязева появится новый городской арт-маршрут. Такой хорошей новостью поделились в пресс-службе городского акимата 15 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Теперь вместо привычного однотонного бетона здесь создадут протяженную художественную композицию, посвященную Алматы.

В основу проекта легли строки песен о городе. Они будут появляться по ходу прогулки, складываясь в единый визуальный рассказ. А с помощью QR-кода можно будет включить музыкальное произведение и пройти маршрут, находя его строки в разных частях композиции.

набережная, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:40

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Идея стрит-арта рассчитана на движение – она раскрывается постепенно, пока человек идет вдоль Есентая.

набережная. Алматы, рисунок, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:40

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечено, что для оформления бетонных поверхностей используют профессиональные фасадные краски для наружных работ и специализированные граффити-краски Arton. При выборе материалов учитываются их устойчивость к погодным условиям, сохранение цвета и долговечность покрытия.

8 сентября 2026 года мы рассказывали, что в Алматы продолжается реконструкция одного из крупнейших и самых популярных парков города – Парка Первого Президента. На время строительно-монтажных работ его территория полностью закрывается для посещения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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