Музыкальный арт-маршрут появится на набережной Есентая в Алматы

На участке набережной от улицы Бухар Жырау до улицы Тимирязева появится новый городской арт-маршрут. Такой хорошей новостью поделились в пресс-службе городского акимата 15 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Теперь вместо привычного однотонного бетона здесь создадут протяженную художественную композицию, посвященную Алматы.

В основу проекта легли строки песен о городе. Они будут появляться по ходу прогулки, складываясь в единый визуальный рассказ. А с помощью QR-кода можно будет включить музыкальное произведение и пройти маршрут, находя его строки в разных частях композиции.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Идея стрит-арта рассчитана на движение – она раскрывается постепенно, пока человек идет вдоль Есентая.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечено, что для оформления бетонных поверхностей используют профессиональные фасадные краски для наружных работ и специализированные граффити-краски Arton. При выборе материалов учитываются их устойчивость к погодным условиям, сохранение цвета и долговечность покрытия.

8 сентября 2026 года мы рассказывали, что в Алматы продолжается реконструкция одного из крупнейших и самых популярных парков города – Парка Первого Президента. На время строительно-монтажных работ его территория полностью закрывается для посещения.