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События

В Алматы по проспекту Достык провалился тротуар после дождя

тротуар, дорога, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 12:03 Фото: Threads/@vera_minisun
На проспекте Достык в Алматы после проливных дождей провалился тротуар, сообщает Zakon.kz.

О случившемся рассказала жительница города.

"Провалился целый кусок тротуара, Достык – центральный проспект в Алматы, залило, нет возможности даже перейти дорогу", – пишет пользователь Вера Давыдова на своей странице в Threads сегодня, 11 ноября 2026 года.
тротуар, дорога, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 12:03

Фото: Threads/@vera_minisun

Коммунальное государственное учреждение (КГУ) "Управление развития общественного пространства города Алматы" отреагировало на публикацию. В ведомстве напомнили, что в рамках проекта по преобразованию проспекта Достык на участке от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая были выполнены работы по укладке тротуарной плитки, устройству велосипедной дорожки, озеленению, установке системы автоматического полива, прокладке кабельных линий и установке опор наружного освещения, а также благоустройству прилегающей территории.

Что касается произошедшего, то:

"На указанном участке ТОО "Алматинские тепловые сети" проводили аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях уже после ввода объекта в эксплуатацию".

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 12:03
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Жители Алматы ранее делились кадрами с происходящим на улицах. В объектив также попал затопленный вход на одну из станций метро.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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