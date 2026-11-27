Жители Алматы в социальных сетях обсуждают новое решение проблемы затопления станции Алатау, сообщает Zakon.kz.

27 ноября 2026 года урбанист города обратил внимание на мешкотары, уложенные в ряд перед входом в метро.

"Научившись на предыдущем опыте, в метро нашли аккуратное, высокотехнологичное и крайне инклюзивное решение проблемы затопления станции "Алатау", – отметил автор под постом в Theads.

Все новое – хорошо забытое старое.

Инновационные технологии.

Меня искренне удивляет, что где-то в Японии есть сушки для зонтиков. А у нас... – пишут в ответ пользователи Казнета.

Впрочем, в пресс-службе акимата Бостандыкского района объяснили необходимость мешков:

"В целях профилактики и предотвращения возможного попадания дождевой воды на лестничную площадку станции метрополитена на пересечении улицы Жарокова и проспекта Абая временно были установлены мешкотары. Это обусловлено тем, что поток дождевой воды с верхней части улицы Жарокова направляется в сторону нижней части района".

При этом, добавили специалисты, фактов скопления воды или подтопления данной территории не зафиксировано.

Мы уже писали, что утром 11 ноября 2026 года затопило вход на станцию метро "Алатау". Тогда в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта заявили, что воду откачали за 30 минут и призвали не верить пугающим фотографиям затопленных станций.