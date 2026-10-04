#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
447.73
502.98
5.35
События

Алматинцев предупредили о временном закрытии станции метро

Метрополитен, пассажиры метро, метро, общественный транспорт, вагоны метро, люди в метро, работники метро, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 16:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы 4 октября временно закроют станцию метро "Байконур", сообщает Zakon.kz.

Ограничения будут действовать с 20:30 до 22:00 в связи с проведением концерта на Центральном стадионе.

В Алматинском метрополитене сообщили, что в это время пассажиры не смогут войти на станцию "Байконур" или выйти из нее.

При этом из-за концерта метро будет работать в усиленном режиме. С 22:00 станцию "Байконур" вновь откроют, после чего она продолжит работу до закрытия метрополитена.

Ранее обычный вечер в алматинском метро закончился для одного из пассажиров проверкой и последующим задержанием.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, весна в Алматы, город Алматы, ботсад
09:46, 29 мая 2026
Алматинцев предупредили о временном закрытии Ботсада
Алматы, проезд в метро, дети, проезд
18:01, 30 мая 2025
Проезд в метро для детей станет временно бесплатным в Алматы
Строительство метро, новая станция метро, новые станции метро, продление метрополитена, продление метро
13:33, 20 мая 2026
Когда запустят станцию метро "Калкаман" в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Церемония закрытия XX летних Азиатских игр
16:48, Сегодня
В Айти-Нагое состоялась церемония закрытия XX летних Азиатских игр
Шерзод Давлатов поднимает руки вверх
16:26, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана Шерзод Давлатов пробился в финал ЧМ-2026
Казахстанский дзюдоист Шерзод Давлатов выходит на схватку
16:05, Сегодня
Казахстанский дзюдоист Шерзод Давлатов вышел в полуфинал ЧМ-2026 в Баку
Елена Рыбакина с кубком US Open
15:52, Сегодня
Елена Рыбакина снялась с WTA 1000 в Ухане после заявления о болях в стопе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: