Алматинцев предупредили о временном закрытии станции метро

В Алматы 4 октября временно закроют станцию метро "Байконур", сообщает Zakon.kz.

Ограничения будут действовать с 20:30 до 22:00 в связи с проведением концерта на Центральном стадионе.

В Алматинском метрополитене сообщили, что в это время пассажиры не смогут войти на станцию "Байконур" или выйти из нее.

При этом из-за концерта метро будет работать в усиленном режиме. С 22:00 станцию "Байконур" вновь откроют, после чего она продолжит работу до закрытия метрополитена.

Ранее обычный вечер в алматинском метро закончился для одного из пассажиров проверкой и последующим задержанием.