Алматинцев предупредили о временном закрытии станции метро
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы 4 октября временно закроют станцию метро "Байконур", сообщает Zakon.kz.
Ограничения будут действовать с 20:30 до 22:00 в связи с проведением концерта на Центральном стадионе.
В Алматинском метрополитене сообщили, что в это время пассажиры не смогут войти на станцию "Байконур" или выйти из нее.
При этом из-за концерта метро будет работать в усиленном режиме. С 22:00 станцию "Байконур" вновь откроют, после чего она продолжит работу до закрытия метрополитена.
Ранее обычный вечер в алматинском метро закончился для одного из пассажиров проверкой и последующим задержанием.
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