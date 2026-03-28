Молодежь устроила драку в ТРЦ Астаны: возбуждено уголовное дело

26 марта в одном из торгово-развлекательных центров Астаны произошла массовая драка с участием молодежи. Полиция установила личность причастных к конфликту, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространяется видео, как в одном из торговых центров столицы подрались молодые люди.

"По словам очевидцев, в ТЦ "Коктал" группа парней устроила драку, сопровождавшуюся шумом и нарушением общественного порядка. Конфликт быстро привлек внимание посетителей и вызвал обеспокоенность среди находившихся в здании. На данный момент информация о пострадавших и причинах произошедшего уточняется. Обстоятельства инцидента выясняются", – говорится в публикации.

В ДП Астаны прокомментировали инцидент, уточнив, что личность причастных к массовой потасовке установлена.

"Все участники, среди которых имеются несовершеннолетние лица, доставлены в Управление полиции района Сарыарка. По данному факту возбуждено уголовное дело". ДП Астаны

Полиция напоминает родителям о необходимости уделять повышенное внимание воспитанию детей, контролировать их досуг, а также разъяснять нормы поведения в общественных местах.

Ночью 20 марта 2026 года в городе Шалкар Актюбинской области между молодыми людьми произошел конфликт. В результате драки скончался 17-летний юноша.