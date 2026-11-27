Прокуратура Атырауской области выявила грубые нарушения права на неприкосновенность частной жизни более четырех тысяч детей, сообщает Zakon.kz.

"Ак Жайык" уточняет, что в Махамбетском районе детская школа искусств имени З. Ещанова разместила персональные данные более 400 детей на зарубежной цифровой платформе. В школе №6 Жылыойского района сведения о более чем 2 тыс. учеников без согласия родителей внесли в программу учета посещаемости учебного заведения.

"Наиболее вопиющим случаем в прокуратуре назвали установку камер видеонаблюдения в туалете одной из школ Атырау. В результате были нарушены права более 1400 детей. В надзорном органе подчеркнули, что подобные действия создают риски негативных психологических и эмоциональных последствий для несовершеннолетних. Номер школы, продолжительность работы камер и сведения о том, кто имел доступ к видеозаписям, не уточняются", – пишет издание.

По всем выявленным фактам прокуроры приняли меры надзорного реагирования, нарушенные права детей восстановлены, виновные привлечены к ответственности.

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