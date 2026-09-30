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Общество

Чиновники закупили квартиры без газа и оплатили невыполненные работы: их наказали

Мужчина в костюме, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 06:57 Фото: pexels
Прокуратура Атырауской области выявила два случая нарушений при расходовании бюджетных средств на строительство, сообщает Zakon.kz.

Первый случай произошел в Курмангазинском районе в 2024 году. По данным прокуратуры, местный отдел строительства купил 30 квартир в селе Курмангазы на 600 млн тенге, но позже выяснилось, что дом не был подключен к газораспределительным сетям.

"Руководитель отдела знал об этом еще до проведения закупки, но тендер все равно организовал – с преимуществом для отдельных предпринимателей", – уточнили в ведомстве 29 сентября 2026 года.

А в Кызылкогинском районе руководитель отдела строительства перечислил подрядчику 900 тысяч тенге за работы, которые фактически не были выполнены.

Вопрос рассмотрен на заседании Совета по этике. Руководителя Курмангазинского отдела строительства освободили от должности. Его коллеге из Кызылкогинского района объявили предупреждение о неполном служебном соответствии.

В прокуратуре сообщили, что за аналогичные нарушения в регионе наказаны еще три должностных лица.

В Кызылординской области бухгалтер одного из местных детских садов подозревается в хищении более 21,5 млн тенге. По информации надзорного органа, специалист на протяжении четырех лет начисляла себе завышенную заработную плату.

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Камила Салкымбаева
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