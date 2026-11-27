Алматинцы пожаловались на резкое подорожание лекарств. В разгар сезона простуд цены на некоторые препараты взлетели почти в два раза. Особенно возмущает покупателей стоимость "Антигриппина", сообщает Zakon.kz.

Жители города рассказали КТК, что еще месяц назад упаковка из 100 таблеток стоила 4700 тенге. Сейчас в некоторых аптеках за нее просят уже до 9 тысяч. В Минздраве ситуацию объяснили повышенным спросом на препарат. При этом "Антигриппин" продается без рецепта, поэтому его стоимость государство не регулирует.

Гражданам советуют сравнивать цены в разных аптеках и искать наиболее выгодные предложения.

"Комитетом фармации направлены письма дистрибьюторам и аптечным организациям, чтобы необоснованно не повышали цены, чтобы максимально соблюдали вот этот принцип добросовестной конкуренции. Иначе повлиять не можем, так как на эти лекарственные препараты не установлены цены". Руководитель управления профилактического контроля МЗ РК Асия Молдиманова

Ранее были названы лекарства, которые казахстанцы не смогут купить в аптеках без рецепта.