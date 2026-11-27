В акимате Астаны рассказали об усилении контроля за продажей алкоголя. В проверках будут задействованы сразу несколько ведомств, сообщает Zakon.kz.

По инициативе прокуратуры Департамент государственных доходов и Департамент полиции Астаны разработали алгоритмы совместной работы по выявлению незаконной продажи алкоголя. Об этом 27 ноября 2026 года сообщили в пресс-службе акимата Астаны.

"Анализ прокуратуры выявил проблемы в сфере лицензирования, контроля за оборотом алкоголя и интеграции государственных информационных систем. Для их устранения и совершенствования механизмов госконтроля внесен соответствующий акт прокурорского надзора. Прокуратура призывает предпринимателей строго соблюдать требования законодательства. Главная цель проводимой работы – не увеличение количества штрафов, а предупреждение правонарушений, обеспечение неотвратимости ответственности и защита жизни и здоровья граждан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2026 года к административной ответственности по статье 200 КоАП РК (Нарушение требований законодательства по реализации алкогольной продукции) привлечено 1 023 человека. Кроме того, выявлено 249 фактов реализации алкоголя без соответствующей лицензии.

В Казахстане запрещена продажа алкогольной продукции лицам младше 21 года. Также розничная реализация алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00 следующего дня, а продукции с объемной долей этилового спирта свыше 30% – с 21:00 до 12:00 следующего дня.

Продавцы обязаны требовать документ, удостоверяющий личность покупателя, и отказывать в продаже при его отсутствии. За продажу алкоголя лицам младше 21 года или в запрещенное время физическим лицам грозит штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге), субъектам предпринимательства – до 120 МРП (519 тыс. тенге) с приостановлением действия лицензии.

За продажу алкоголя без лицензии предусмотрен штраф для физических лиц в размере 15 МРП (64 875 тенге), для субъектов предпринимательства – до 150 МРП (648 750 тенге). В некоторых случаях применяется конфискация продукции.

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