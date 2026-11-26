Сегодня, 26 ноября 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана выступили со срочным напоминанием для водителей, которые планируют выезд на зимнюю дорогу, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что снег, гололед и метель могут привести к непредвиденным ситуациям на дороге. В связи с этим полиция напоминает водителям о необходимости заранее подготовиться к зимней поездке .

Что должно быть в автомобиле зимой, перечислили в МВД:

В случае остановки автомобиля на дороге или необходимости ожидать помощи желательно иметь теплую одежду и одеяло .

. Перед поездкой следует полностью зарядить телефон и взять с собой дополнительное зарядное устройство .

. Фонарик пригодится для осмотра автомобиля или поиска необходимых вещей в темное время суток.

пригодится для осмотра автомобиля или поиска необходимых вещей в темное время суток. Если автомобиль застрянет в снегу, могут понадобиться буксировочный трос и лопата .

. Для очистки стекол автомобиля от снега и льда желательно иметь специальную щетку и скребок .

. При вынужденной остановке на дороге для предупреждения других водителей необходимы знак аварийной остановки и светоотражающий жилет .

. Для готовности к непредвиденным ситуациям в дороге необходимо иметь аптечку и огнетушитель.

"Перед выездом проверьте техническое состояние автомобиля, особенно тормозную систему, аккумулятор, световые приборы и зимние шины. Заранее ознакомьтесь с прогнозом погоды и состоянием дорог, соблюдайте безопасную скорость и дистанцию. Если метель усиливается, лучше отложить поездку", – призвали водителей.

При возникновении экстренных случаев в МВД рекомендовали обращаться по номерам "102" или "112".

Также водителям напомнили, что безопасность на зимней дороге начинается с правильной подготовки к поездке.

Ранее водителей предупредили, что дожди и снегопады обрушатся сразу на 13 регионов Казахстана. Об этом говорилось в дорожном прогнозе на 26 ноября 2026 года от "КазАвтоЖола".