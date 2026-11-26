Срочное напоминание для водителей сделало МВД Казахстана
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 26 ноября 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана выступили со срочным напоминанием для водителей, которые планируют выезд на зимнюю дорогу, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве подчеркнули, что снег, гололед и метель могут привести к непредвиденным ситуациям на дороге. В связи с этим полиция напоминает водителям о необходимости заранее подготовиться к зимней поездке.
Что должно быть в автомобиле зимой, перечислили в МВД:
- В случае остановки автомобиля на дороге или необходимости ожидать помощи желательно иметь теплую одежду и одеяло.
- Перед поездкой следует полностью зарядить телефон и взять с собой дополнительное зарядное устройство.
- Фонарик пригодится для осмотра автомобиля или поиска необходимых вещей в темное время суток.
- Если автомобиль застрянет в снегу, могут понадобиться буксировочный трос и лопата.
- Для очистки стекол автомобиля от снега и льда желательно иметь специальную щетку и скребок.
- При вынужденной остановке на дороге для предупреждения других водителей необходимы знак аварийной остановки и светоотражающий жилет.
- Для готовности к непредвиденным ситуациям в дороге необходимо иметь аптечку и огнетушитель.
"Перед выездом проверьте техническое состояние автомобиля, особенно тормозную систему, аккумулятор, световые приборы и зимние шины. Заранее ознакомьтесь с прогнозом погоды и состоянием дорог, соблюдайте безопасную скорость и дистанцию. Если метель усиливается, лучше отложить поездку", – призвали водителей.
При возникновении экстренных случаев в МВД рекомендовали обращаться по номерам "102" или "112".
Также водителям напомнили, что безопасность на зимней дороге начинается с правильной подготовки к поездке.
Ранее водителей предупредили, что дожди и снегопады обрушатся сразу на 13 регионов Казахстана. Об этом говорилось в дорожном прогнозе на 26 ноября 2026 года от "КазАвтоЖола".
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