Жительницу Актобе признали виновной в мошенничестве за помощь будущим мамам в незаконном получении крупных декретных выплат. Из-за фиктивного трудоустройства в несколько ИП госфонду нанесен ущерб около 7 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 28 ноября 2026 года газета "Диапазон", на скамье подсудимых оказалась 29-летняя актюбинка Гульжан, которая помогала будущим мамам незаконно получать завышенные декретные выплаты.

Она прошла онлайн-курс бухучета и научилась рассчитывать декретные выплаты.

Потом разработала преступную схему: чтобы получать завышенные пособия от государства, женщин фиктивно "трудоустраивали" сразу в несколько ИП.

"Информацию "о декретных на миллион" активно рекламировали в соцсетях. Услугами Гульжан воспользовались несколько женщин, им переплатили из госфонда соцстрахования около 7 млн тенге", – говорится в сообщении.

Суд признал Гульжан виновной в мошенничестве и приговорил к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы. Но под стражу ее не взяли: суд дал отсрочку наказания из-за того, что у осужденной есть маленькие дети.

Приговор в законную силу не вступил.

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