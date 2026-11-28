В Казахстане врачи успешно заменили сердечный клапан 98-летнему пациенту без вскрытия грудной клетки. Уникальная операция заняла всего 45 минут и прошла без осложнений. Об этом 28 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, у пожилого мужчины выявили выраженный аортальный стеноз. При этой патологии сужение клапана мешает нормальному кровотоку, перегружает сердце и грозит тяжелой сердечной недостаточностью.

Из-за возраста пациента медики выбрали щадящую технологию TAVI. Новый клапан установили через небольшой прокол в бедре – без разреза грудины и подключения аппарата искусственного кровообращения.

"Сегодня мы можем помочь пациентам даже в очень преклонном возрасте – продлить жизнь и улучшить ее качество. Пять лет назад мы успешно провели такую операцию 94-летнему пациенту, четыре года назад – 96-летнему, а теперь – 98-летнему", – отметил председатель правления научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Рустем Тулеутаев.

Эффект врачи увидели еще в операционной: клапан заработал полноценно, а кровоток заметно улучшился. Сейчас мужчина остается под наблюдением медиков.

Сложное вмешательство провели врачи Алексей Колесников, Алмат Калжанов и Нуржан Теменов.

29 сентября 2026 года стало известно, что впервые в Казахстане хирурги провели роботизированную операцию на желудке. По данным Минздрава, хирурги в Алматинском онкологическом центре удалили часть органа без большого хирургического разреза.