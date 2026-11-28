Врачи спасли 98-летнего казахстанца с помощью необычной операции
По данным ведомства, у пожилого мужчины выявили выраженный аортальный стеноз. При этой патологии сужение клапана мешает нормальному кровотоку, перегружает сердце и грозит тяжелой сердечной недостаточностью.
Из-за возраста пациента медики выбрали щадящую технологию TAVI. Новый клапан установили через небольшой прокол в бедре – без разреза грудины и подключения аппарата искусственного кровообращения.
"Сегодня мы можем помочь пациентам даже в очень преклонном возрасте – продлить жизнь и улучшить ее качество. Пять лет назад мы успешно провели такую операцию 94-летнему пациенту, четыре года назад – 96-летнему, а теперь – 98-летнему", – отметил председатель правления научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Рустем Тулеутаев.
Эффект врачи увидели еще в операционной: клапан заработал полноценно, а кровоток заметно улучшился. Сейчас мужчина остается под наблюдением медиков.
Сложное вмешательство провели врачи Алексей Колесников, Алмат Калжанов и Нуржан Теменов.
29 сентября 2026 года стало известно, что впервые в Казахстане хирурги провели роботизированную операцию на желудке. По данным Минздрава, хирурги в Алматинском онкологическом центре удалили часть органа без большого хирургического разреза.