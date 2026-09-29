Впервые в Казахстане хирурги провели роботизированную операцию на желудке

В Алматинском онкологическом центре впервые в Казахстане провели роботизированную операцию на желудке. Хирурги удалили часть органа без большого хирургического разреза, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения за 29 сентября 2026 года, операцию выполнила команда специалистов центра с помощью роботизированной хирургической системы.

Во время вмешательства хирурги использовали специальную ICG-навигацию, которая помогает лучше видеть анатомические структуры, а также удалили близлежащие лимфатические узлы по онкологическим стандартам.

Заведующий отделением онкохирургии Алматинского онкологического центра, доктор PhD Нурлан Балтаев подчеркнул, что роботическая система позволяет хирургу работать с высокой точностью. Операционное поле выводится на увеличенное трехмерное изображение, благодаря чему врач может лучше видеть анатомические структуры и выполнять сложные манипуляции в труднодоступных местах. Кроме того, система компенсирует естественное микродрожание рук хирурга.

Для пациента такая технология означает, что сложную операцию можно провести через небольшие проколы вместо большого разреза.

Операция на желудке стала 15-м роботизированным вмешательством, которое провели специалисты Алматинского онкологического центра. До этого с помощью робота здесь выполняли операции на толстом и прямом кишечнике, предстательной железе, почке и теле матки.

Немного ранее мы писали о том, что турецкие хирурги перепутали ухо, когда делали операцию пациенту.