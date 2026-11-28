Аферисты прикрылись именем акимата: казахстанцев предупредили об опасности
Как пишет издание Lada.kz, сегодня, 28 ноября 2026 года, в Telegram-чате акимата появилось сообщение о якобы смене официального канала. Жителей призывали перейти по ссылке и присоединиться к другому Telegram-каналу.
Администратор чата предупредил жителей, что эта информация не соответствует действительности.
"Официальный Telegram-чат акимата Мангистауской области продолжает работать в прежнем режиме. Заявки, обращения и предложения жителей по-прежнему принимаются через этот чат", – говорится в сообщении администратора.
В связи с этим жителей просят соблюдать осторожность и не доверять сообщениям от неизвестных источников.
Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется:
- не переходить по сомнительным ссылкам;
- не присоединяться к неизвестным группам и каналам;
- не передавать посторонним свои персональные данные;
- проверять информацию только через официальные источники.
В акимате призывают жителей быть внимательными: мошенники могут использовать названия государственных органов и официальную символику, чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по опасной ссылке.
Ранее Министерство внутренних (МВД) предупредило казахстанцев о новой опасной схеме мошенничества в Telegram.