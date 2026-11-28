В Мангистауской области аферисты рассылают от имени акимата сообщения о якобы смене официального Telegram-чата. Жителей пытаются заманить по сомнительной ссылке в посторонний канал, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, сегодня, 28 ноября 2026 года, в Telegram-чате акимата появилось сообщение о якобы смене официального канала. Жителей призывали перейти по ссылке и присоединиться к другому Telegram-каналу.

Администратор чата предупредил жителей, что эта информация не соответствует действительности.

"Официальный Telegram-чат акимата Мангистауской области продолжает работать в прежнем режиме. Заявки, обращения и предложения жителей по-прежнему принимаются через этот чат", – говорится в сообщении администратора.

В связи с этим жителей просят соблюдать осторожность и не доверять сообщениям от неизвестных источников.

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется:

не переходить по сомнительным ссылкам;

не присоединяться к неизвестным группам и каналам;

не передавать посторонним свои персональные данные;

проверять информацию только через официальные источники.

В акимате призывают жителей быть внимательными: мошенники могут использовать названия государственных органов и официальную символику, чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по опасной ссылке.

Ранее Министерство внутренних (МВД) предупредило казахстанцев о новой опасной схеме мошенничества в Telegram.