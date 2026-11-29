На площадке Алматинской ТЭЦ-2 в рамках пусконаладочных работ успешно проведен горячий пуск первой газовой турбины Siemens мощностью 178,5 МВт с последующей синхронизацией с энергосистемой Казахстана. Частота вращения ротора турбины достигла 3000 об/мин.

Также успешно проведена ее синхронизация с электрической сетью с частотой 50 Гц. Турбина выдала 10 МВт мощностей.

Проверена работоспособность и произведена настройка всех систем при частичных и номинальной нагрузках.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Это ключевой этап подготовки оборудования к вводу в промышленную эксплуатацию. Финальным этапом станет комплексное опробование, по результатам которого энергоблок признается готовым к эксплуатации.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

В ходе испытаний проверена работа основных систем агрегата, систем управления и безопасности. Все параметры оборудования соответствуют проектным значениям и нормативным требованиям.

"Успешный пуск газовой турбины с выдачей первых мегаваттов в энергосистему страны подтверждает высокую надежность установленного оборудования и слаженную работу. Выход на этот этап позволяет нам перейти к финальным испытаниям под нагрузкой", – отметил председатель Правления АО "Самрук-Энерго" Ансар Айдаров.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Реализация данного проекта позволит повысить надежность энергоснабжения южного региона и снизить воздействие на окружающую среду.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

В ближайшее время планируется переход к следующему этапу пусконаладочных работ с проведением комплексных испытаний на номинальной мощности.