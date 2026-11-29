На избирательном участке №624 в Алматы проголосовал поэт, ученый, почетный писатель Казахстана, лауреат Международной литературной премии "Алаш", обладатель ордена "Құрмет", деятель культуры Республики Казахстан, кандидат филологических наук Адильгазы Кайырбеков, сообщает Zakon.kz.

Поэт отметил, что участие в выборах – проявление ответственности каждого гражданина за будущее страны.

"Сегодня, отдав свой голос, я сделал свой выбор, касающийся будущего нашей страны. Мы хотим, чтобы Казахстан процветал, а наши дети жили в благополучной стране. Поэтому считаю, что выбор каждого гражданина имеет значение", – сказал Адильгазы Кайырбеков.

Напомним, на внеочередных выборах депутатов маслихата Алматы зарегистрированы 168 кандидатов, из них 109 – по партийным спискам и 59 – по одномандатным избирательным округам.

В городе работают 670 избирательных участков, на 41 из них доступен сервис однодневной регистрации.

Голосование продлится до 20:00.

Ранее художник Талгат Тилеужанов проголосовал на выборах депутатов маслихата Алматы.