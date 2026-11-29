Алматинцы, которые по состоянию здоровья или в связи с уходом за больным членом семьи не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, имеют возможность проголосовать на дому, сообщает Zakon.kz.

Для этого необходимо подать письменное или устное заявление в свою участковую избирательную комиссию по месту регистрации не позднее 12:00 сегодня, 29 ноября. Письменное заявление можно передать через родственников.

На основании заявления члены избирательной комиссии приедут к избирателю с переносной урной для голосования. Бюллетени выдаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Их получение избиратель подтверждает подписью в заявлении.

При голосовании на дому обеспечивается тайна голосования. Наблюдатели вправе сопровождать членов избирательной комиссии.

Напомним, сегодня в Алматы проходят внеочередные выборы депутатов маслихата города. Работают 670 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00.

Дополнительную информацию по вопросам голосования можно получить по единому номеру 109.