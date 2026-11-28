В Восточно-Казахстанской области за 10 месяцев 2026 года выдали более 400 VIP-номеров на авто. Самым популярным у местных водителей остается число "777". Об этом 28 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

В спецЦОНах региона оформили 425 комплектов знаков повышенного спроса. Помимо "семерок", автомобилисты выбирают зеркальные и повторяющиеся комбинации, а также одинаковые буквы или личные инициалы.

Интерес к таким номерам высок и в целом по стране.

"Только за первый квартал 2026 года казахстанцы подали более 169 тысяч заявок через онлайн-сервисы", – говорится в сообщении ДП.

Стоимость зависит от выбранной комбинации. Дороже всего обходятся номера с числами от 001 до 009, а также 777 в сочетании с тремя одинаковыми буквами – они стоят 285 МРП, или 1 232 625 тенге.

Те же цифры с обычными буквами обойдутся в 228 МРП – 986 100 тенге.

Оформить заказ можно через портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile либо сервисы банков. После выбора региона, проверки доступности и оплаты пошлины готовый комплект выдают в спецЦОНе в течение 15 рабочих дней.

Немного ранее казахстанцам рассказывали о важной детали при получении водительских прав. Читайте об этом тут.