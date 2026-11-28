Необычная любовь к цифрам: какие VIP-номера разбирают водители на востоке Казахстана
В спецЦОНах региона оформили 425 комплектов знаков повышенного спроса. Помимо "семерок", автомобилисты выбирают зеркальные и повторяющиеся комбинации, а также одинаковые буквы или личные инициалы.
Интерес к таким номерам высок и в целом по стране.
"Только за первый квартал 2026 года казахстанцы подали более 169 тысяч заявок через онлайн-сервисы", – говорится в сообщении ДП.
Стоимость зависит от выбранной комбинации. Дороже всего обходятся номера с числами от 001 до 009, а также 777 в сочетании с тремя одинаковыми буквами – они стоят 285 МРП, или 1 232 625 тенге.
Те же цифры с обычными буквами обойдутся в 228 МРП – 986 100 тенге.
Оформить заказ можно через портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile либо сервисы банков. После выбора региона, проверки доступности и оплаты пошлины готовый комплект выдают в спецЦОНе в течение 15 рабочих дней.
Немного ранее казахстанцам рассказывали о важной детали при получении водительских прав. Читайте об этом тут.