В Алматы 29 ноября проезд в общественном транспорте будет бесплатным
Фото: Акимат города Алматы
Сегодня в Алматы в день выборов депутатов маслихата жители и гости города смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы.
Бесплатный проезд будет действовать в течение всего дня на всех маршрутах городских автобусов, троллейбусов и метро.
Мера направлена на обеспечение удобного передвижения горожан в день голосования. Жителям и гостям Алматы рекомендуется заранее планировать поездки с учетом работы общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что в городе открылись 670 избирательных участков.
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