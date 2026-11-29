Сегодня в Алматы в день выборов депутатов маслихата жители и гости города смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы.

Бесплатный проезд будет действовать в течение всего дня на всех маршрутах городских автобусов, троллейбусов и метро.

Фото: Акимат города Алматы

Мера направлена на обеспечение удобного передвижения горожан в день голосования. Жителям и гостям Алматы рекомендуется заранее планировать поездки с учетом работы общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в городе открылись 670 избирательных участков.