Утром 29 ноября в Алматы открылись 670 избирательных участков. С первых минут голосования на участках №337 и №343 Жетысуского района наблюдается активность горожан, сообщает Zakon.kz.

Желающих проголосовать много: на избирательных участках Алматы наблюдаются очереди. На двух участках уже проголосовали более 150 человек.

Фото: Акимат города Алматы

Алматинцы приходят на выборы с приподнятым настроением, многие – вместе с семьями.

Фото: Акимат города Алматы

На избирательных участках, расположенных в школах №57 и №43, оборудованы тематические фотозоны "Менің таңдауым", организованы выставки книг об истории Алматы, детских рисунков и изделий гончарного искусства.

Фото: Акимат города Алматы

По сложившейся традиции первым избирателям вручают памятные подарки.

Фото: Акимат города Алматы

Среди голосующих – представители разных поколений: молодежь и люди старшего возраста.

Фото: Акимат города Алматы

По словам члена одной из участковых избирательных комиссий, жители Жетысуского района традиционно активно участвуют в выборах.

Фото: Акимат города Алматы

На избирательном участке №343 одним из первых проголосовал 90-летний Борис Пирог.

Фото: Акимат города Алматы

Офицер в отставке более 25 лет проживает в Жетысуском районе и за эти годы не пропустил ни одни выборы.

Фото: Акимат города Алматы

Члены избирательной комиссии хорошо знают Бориса Пирога. В знак уважения председатель комиссии вручила ему памятный подарок.

Фото: Акимат города Алматы

Напомним, голосование на внеочередных выборах депутатов маслихата Алматы продлится до 20:00.

Фото: Акимат города Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы 29 ноября проезд в общественном транспорте будет бесплатным.