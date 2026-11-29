Праздничная атмосфера и первые избиратели: как начался день голосования в Алматы
Желающих проголосовать много: на избирательных участках Алматы наблюдаются очереди. На двух участках уже проголосовали более 150 человек.
Алматинцы приходят на выборы с приподнятым настроением, многие – вместе с семьями.
На избирательных участках, расположенных в школах №57 и №43, оборудованы тематические фотозоны "Менің таңдауым", организованы выставки книг об истории Алматы, детских рисунков и изделий гончарного искусства.
По сложившейся традиции первым избирателям вручают памятные подарки.
Среди голосующих – представители разных поколений: молодежь и люди старшего возраста.
По словам члена одной из участковых избирательных комиссий, жители Жетысуского района традиционно активно участвуют в выборах.
На избирательном участке №343 одним из первых проголосовал 90-летний Борис Пирог.
Офицер в отставке более 25 лет проживает в Жетысуском районе и за эти годы не пропустил ни одни выборы.
Члены избирательной комиссии хорошо знают Бориса Пирога. В знак уважения председатель комиссии вручила ему памятный подарок.
Напомним, голосование на внеочередных выборах депутатов маслихата Алматы продлится до 20:00.
Ранее сообщалось, что в Алматы 29 ноября проезд в общественном транспорте будет бесплатным.