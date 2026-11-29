Сегодня на избирательном участке №124 в Алматы проголосовал известный казахстанский художник, живописец и монументалист Талгат Тилеужанов, сообщает Zakon.kz.

Он является членом Союза художников Республики Казахстан и Союза художников Нью-Йорка, участником творческой группы "IZDER", лауреатом международной премии "ТҰРАН".

Деятель искусства отметил важность участия каждого гражданина в общественной жизни страны и подчеркнул, что голосование является проявлением гражданской ответственности.

"Наш сегодняшний голос – это отражение нашей ответственности за будущее страны. Поэтому я решил принять участие во внеочередных выборах депутатов маслихата и выразить свою гражданскую позицию", – сказал Талгат Тилеужанов.

Напомним, сегодня в Алматы проходят внеочередные выборы депутатов маслихата города.

Открыты 670 избирательных участков, на 41 из них доступен сервис по однодневной регистрации для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в Алматы.

Голосование продлится до 20:00.

Ранее сообщалось о том, что первым избирателям в Алматы вручают подарки.