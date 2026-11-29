Аналогичные решения приняли в Семее, Актау, Атырау, Туркестане, Риддере, Жезказгане, Сатпаеве и Каражале.

В Талдыкоргане, помимо бесплатного проезда на городских автобусах, для жителей отдаленных микрорайонов предусмотрели девять специальных рейсов до избирательных участков.

Найти избирательный участок можно через смартфон

По информации Центральной избирательной комиссии РК, казахстанцам направляли SMS-приглашения и push-уведомления через eGov Mobile и банковские приложения. С помощью электронных сервисов граждане могут узнать адрес своего участка и проверить сведения о включении в списки избирателей.

В Актюбинской области жителям направили более 266 тысяч приглашений с QR-кодами.

Кроме того, на сайте Центризбиркома работает ИИ-ассистент Sailau AI, который помогает получить информацию по вопросам организации выборов. В регионах также действуют специализированные колл-центры.

Однодневная регистрация

Дополнительные возможности предусмотрели для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства.

Например, в Алматы сервис однодневной регистрации доступен на 41 из 670 избирательных участков. Воспользоваться им могут граждане, соответствующие установленным требованиям.

Фото: МТСЗН РК

Пандусы, специальные кабины и информация шрифтом Брайля

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, все 9 780 избирательных участков, расположенных на 8 672 объектах, обеспечивают прием избирателей с инвалидностью и оснащены с учетом их потребностей.

Фото: МТСЗН РК

На участках установлены пандусы, поручни и тактильные указатели. Кабины для голосования оборудованы с учетом потребностей людей, передвигающихся на креслах-колясках.

Для граждан с нарушениями зрения подготовили лупы, дополнительное освещение и информационные материалы шрифтом Брайля.

Ознакомиться с условиями на конкретном избирательном участке можно с помощью "Интерактивной карты доступности" на портале inva.gov.kz.

В Актюбинской области на шести участках предусмотрели дополнительное оснащение для граждан с нарушениями зрения и слуха – видеолупы, звуковые и световые информаторы.

В Костанае на избирательном участке №21, расположенном в школе-лицее №1, также установили специальное оборудование, в том числе портативный видеоувеличитель.

Фото: МТСЗН РК

Более 1,3 тысячи автомобилей инватакси работают в день выборов

Для граждан с инвалидностью в день голосования по всей стране работает служба "Инватакси". По данным Минтруда, задействовано более 1,3 тысячи автомобилей, в том числе специально оборудованных.

Наибольшее количество автомобилей предусмотрено в Алматы – 170, Атырауской области – 145, Акмолинской – 141, Астане – 135, Карагандинской области – 126 и Туркестанской – 114.

В столице часть поездок организована через агрегатор Yandex Go в рамках пилотного проекта. В Алматы и Кызылординской области дополнительно подготовили дежурные автомобили.

Фото: МТСЗН РК

Сурдопереводчики, онлайн-консультации и помощь волонтеров

Избирателям с нарушениями слуха помогают сурдопереводчики и специалисты жестового языка.

В Карагандинской области задействованы 72 специалиста, в Шымкенте – 65, в Астане – 57.

В столице также круглосуточно и бесплатно работает онлайн-диспетчерская служба сурдоперевода. В Западно-Казахстанской области консультации на жестовом языке доступны по видеосвязи при содействии областного филиала Казахского общества глухих.

Дополнительную помощь избирателям оказывают волонтеры. Только в Астане на избирательных участках работают 800 добровольцев.

Возможность проголосовать в роддомах и на дому

Для граждан, находящихся в медицинских учреждениях, также предусмотрели возможность участия в выборах.

В Восточно-Казахстанской области проголосовали женщины, находящиеся в родильном доме. Голосование для них организовали непосредственно в медицинском учреждении.

Граждане, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить избирательный участок, могут проголосовать по месту своего нахождения.

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, для этого необходимо подать письменное заявление в участковую избирательную комиссию до 12:00 в день голосования. После этого к избирателю выезжают два члена комиссии с переносной урной.

Работа по обеспечению доступности избирательного процесса для граждан с инвалидностью ведется в рамках совместной дорожной карты Министерства труда и социальной защиты населения и Центральной избирательной комиссии на 2025-2027 годы.

Голосование на большинстве избирательных участков Казахстана продлится до 20:00.