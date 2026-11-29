В Казахстане создали комфортные условия для голосования на выборах депутатов в маслихаты
Среди условий: бесплатный общественный транспорт, электронные сервисы поиска избирательных участков, однодневная регистрация, услуги инватакси и сурдопереводчиков, специально оборудованные кабины и возможность проголосовать на дому.
Особое внимание при организации голосования уделили транспортной доступности, потребностям людей с инвалидностью и гражданам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить избирательные участки.
Бесплатный транспорт и дополнительные автобусные рейсы
Найти избирательный участок можно через смартфон
По информации Центральной избирательной комиссии РК, казахстанцам направляли SMS-приглашения и push-уведомления через eGov Mobile и банковские приложения. С помощью электронных сервисов граждане могут узнать адрес своего участка и проверить сведения о включении в списки избирателей.
В Актюбинской области жителям направили более 266 тысяч приглашений с QR-кодами.
Кроме того, на сайте Центризбиркома работает ИИ-ассистент Sailau AI, который помогает получить информацию по вопросам организации выборов. В регионах также действуют специализированные колл-центры.
Однодневная регистрация
Дополнительные возможности предусмотрели для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства.
Например, в Алматы сервис однодневной регистрации доступен на 41 из 670 избирательных участков. Воспользоваться им могут граждане, соответствующие установленным требованиям.
Пандусы, специальные кабины и информация шрифтом Брайля
По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, все 9 780 избирательных участков, расположенных на 8 672 объектах, обеспечивают прием избирателей с инвалидностью и оснащены с учетом их потребностей.
На участках установлены пандусы, поручни и тактильные указатели. Кабины для голосования оборудованы с учетом потребностей людей, передвигающихся на креслах-колясках.
Для граждан с нарушениями зрения подготовили лупы, дополнительное освещение и информационные материалы шрифтом Брайля.
Ознакомиться с условиями на конкретном избирательном участке можно с помощью "Интерактивной карты доступности" на портале inva.gov.kz.
В Актюбинской области на шести участках предусмотрели дополнительное оснащение для граждан с нарушениями зрения и слуха – видеолупы, звуковые и световые информаторы.
В Костанае на избирательном участке №21, расположенном в школе-лицее №1, также установили специальное оборудование, в том числе портативный видеоувеличитель.
Более 1,3 тысячи автомобилей инватакси работают в день выборов
Для граждан с инвалидностью в день голосования по всей стране работает служба "Инватакси". По данным Минтруда, задействовано более 1,3 тысячи автомобилей, в том числе специально оборудованных.
Наибольшее количество автомобилей предусмотрено в Алматы – 170, Атырауской области – 145, Акмолинской – 141, Астане – 135, Карагандинской области – 126 и Туркестанской – 114.
В столице часть поездок организована через агрегатор Yandex Go в рамках пилотного проекта. В Алматы и Кызылординской области дополнительно подготовили дежурные автомобили.
Сурдопереводчики, онлайн-консультации и помощь волонтеров
Избирателям с нарушениями слуха помогают сурдопереводчики и специалисты жестового языка.
В Карагандинской области задействованы 72 специалиста, в Шымкенте – 65, в Астане – 57.
В столице также круглосуточно и бесплатно работает онлайн-диспетчерская служба сурдоперевода. В Западно-Казахстанской области консультации на жестовом языке доступны по видеосвязи при содействии областного филиала Казахского общества глухих.
Дополнительную помощь избирателям оказывают волонтеры. Только в Астане на избирательных участках работают 800 добровольцев.
Возможность проголосовать в роддомах и на дому
Для граждан, находящихся в медицинских учреждениях, также предусмотрели возможность участия в выборах.
В Восточно-Казахстанской области проголосовали женщины, находящиеся в родильном доме. Голосование для них организовали непосредственно в медицинском учреждении.
Граждане, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить избирательный участок, могут проголосовать по месту своего нахождения.
Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, для этого необходимо подать письменное заявление в участковую избирательную комиссию до 12:00 в день голосования. После этого к избирателю выезжают два члена комиссии с переносной урной.
Работа по обеспечению доступности избирательного процесса для граждан с инвалидностью ведется в рамках совместной дорожной карты Министерства труда и социальной защиты населения и Центральной избирательной комиссии на 2025-2027 годы.
Голосование на большинстве избирательных участков Казахстана продлится до 20:00.