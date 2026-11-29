Почти половина избирателей проголосовала в Казахстане к 14:00

Фото: Zakon.kz

Центральная избирательная комиссия Казахстана представила обновленные данные о явке на выборах депутатов маслихатов. По состоянию на 14:00 проголосовали 45,46% избирателей, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями столицы, областей, городов республиканского значения, предварительная явка избирателей в регионах составила: город Астана – 33,27%

область Абай – 51,82%

Акмолинская область – 49,14%

Актюбинская область – 54,17%

Алматинская область – 51,36%

Атырауская область – 46,71%

Западно-Казахстанская область – 46,12%

Жамбылская область – 48,05%

область Жетісу – 58,35%

Карагандинская область – 44,76%

Костанайская область – 46,21%

Кызылординская область – 56,38%

Мангистауская область – 47,51%

Павлодарская область – 46,83%

Северо-Казахстанская область – 43,74%

Туркестанская область – 56,91%

область Ұлытау – 43,63%

Восточно-Казахстанская область – 54,46%

город Алматы – 25,72%

город Шымкент – 32,74% По республике на 14:00 проголосовало 45,46% от числа избирателей, включенных в списки для голосования.

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