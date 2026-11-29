Почти половина избирателей проголосовала в Казахстане к 14:00
Фото: Zakon.kz
Центральная избирательная комиссия Казахстана представила обновленные данные о явке на выборах депутатов маслихатов. По состоянию на 14:00 проголосовали 45,46% избирателей, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями столицы, областей, городов республиканского значения, предварительная явка избирателей в регионах составила:
- город Астана – 33,27%
- область Абай – 51,82%
- Акмолинская область – 49,14%
- Актюбинская область – 54,17%
- Алматинская область – 51,36%
- Атырауская область – 46,71%
- Западно-Казахстанская область – 46,12%
- Жамбылская область – 48,05%
- область Жетісу – 58,35%
- Карагандинская область – 44,76%
- Костанайская область – 46,21%
- Кызылординская область – 56,38%
- Мангистауская область – 47,51%
- Павлодарская область – 46,83%
- Северо-Казахстанская область – 43,74%
- Туркестанская область – 56,91%
- область Ұлытау – 43,63%
- Восточно-Казахстанская область – 54,46%
- город Алматы – 25,72%
- город Шымкент – 32,74%
По республике на 14:00 проголосовало 45,46% от числа избирателей, включенных в списки для голосования.
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