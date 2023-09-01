О важности ряда портов, ж/д направлений и аэропортов высказался Токаев

Касым-Жомарт Токаев 1 сентября 2023 года, выступая с Посланием народу Казахстана, отметил, что "нам нужен целостный план развития морской инфраструктуры", сообщает Zakon.kz.

По его словам, отдельная роль должна быть отведена порту Курык.

"Ему предстоит стать полноценным логистическим кластером, таким как Актау. Не менее важен международный коридор "Север – Юг", открывающий нашей стране выход на порты Персидского залива. Предстоит поэтапно удвоить пропускную способность железнодорожной части данного маршрута". Касым-Жомарт Токаев

В первую очередь, уточнил президент, необходимо начать модернизацию казахстанского участка железнодорожной линии "Болашак – Челябинск".

"Для эффективной интеграции в международные маршруты важно предоставлять полный спектр логистических услуг. Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе должны стать мультимодальными центрами, оказывающими конкурентоспособные и качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов". Касым-Жомарт Токаев

В целом для развития отрасли потребуется адекватная тарифная и регуляторная политика, активное привлечение частных инвестиций, заключил глава государства.

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