Канат Бозумбаев стал советником президента

Канат Бозумбаев назначен советником президента Казахстана. Об этом Zakon.kz сообщает со ссылкой на Акорду 4 сентября 2023 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде.

"Распоряжением главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен советником президента Республики Казахстан", – сказано в официальном сообщении.

Канат Бозумбаев родился 8 января 1969 года в Алматы. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления (экономист).

С 1994 по 1997 годы являлся помощником акима Алматы.

С 2001 по 2007 годы – президент открытого акционерного общества "KEGOC".

С 2009 по 2013 годы – аким Жамбылской области.

С 2013 по 2016 годы – аким Павлодарской области.

Также с 2016 по 2019 года возглавлял Министерство энергетики.

В 2019-2021 годах являлся помощником президента Казахстана.

С 2021 по 2022 годы – аким Алматинской области.

1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента РК. Согласно документу, у главы государства появится пять новых помощников.

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Кроме того, 2 сентября 2023 года Асета Иргалиева назначили помощником президента Казахстана по экономическим вопросам.