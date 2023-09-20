Уволенный аким Павлодара получил новую должность

4 сентября 2023 года Ержана Иманзаипова сняли с должности акима Павлодара, но долго он без дела не сидел. Сегодня, 20 сентября, стало известно, что экс-аким получил новую должность, но уже в акимате Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

В региональном акимате информацию подтвердили.

"Ержан Иманзаипов назначен руководителем Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области. Его работа в качестве акима областного центра получила неудовлетворительную оценку в связи с ослаблением контроля. Он был освобожден от должности, а не уволен по отрицательным мотивам. Это не препятствует назначению на другую должность на государственной службе". Пресс-служба акимата Павлодарской области

Согласно информации, размещенной на сайте управления, которое возглавил экс-аким Павлодара, Ержан Иманзаипов в новой должности будет курировать восемь направлений.

Фото: gov.kz

Ержан Иманзаипов родился 30 октября 1984 года. Имеет два высших образования: в 2006 году окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности "промышленная теплоэнергетика"; в 2010 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "финансы".

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара. С 2006 по 2019 год работал на различных должностях в Министерстве индустрии и торговли РК, Агентстве РК по регулированию естественных монополий, Департаменте по регулированию естественных монополий Акмолинской области, Департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий, акиматах Павлодара, Экибастуза, Павлодарской области.

Также занимал должность акима Экибастуза (с 2019 по 2020 год), руководителя аппарата акима Павлодара (с 2021 по 2022 год).

Должность акима Павлодара занимал с декабря 2022 года.

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26 августа 2023 года аким Павлодарской области Асаин Байханов провел встречу с активом Павлодара. По итогам встречи глава региона озвучил принятое решение об освобождении от занимаемой должности акима Павлодара Ержана Иманзаипова в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара.

А 4 сентября Ержан Иманзаипов был освобожден от должности акима Павлодара распоряжением акима области Асаина Байханова.

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12 сентября новым акимом Павлодара стал Хасар Хабылбеков, который ранее был первым замакима Павлодарской области.