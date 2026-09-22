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Политика

Президент Токаев поздравил с днем рождения Сердара Бердымухамедова

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 11:41 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю дня его рождения. Сегодня, 22 сентября 2026 года, туркменскому лидеру исполнилось 45 лет, сообщает Zakon.kz.

В своем послании президент Казахстана отметил, что под руководством Сердара Бердымухамедова Туркменистан уверенно следует по пути созидания и прогресса, добиваясь впечатляющих успехов в укреплении государственности, социально-экономической модернизации и упрочении позиций на международной арене.

"Мы ценим ваш личный вклад в укрепление казахско-туркменского стратегического партнерства с целью вывода многогранного межгосударственного сотрудничества на новые высоты", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства пожелал президенту Туркменистана неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в ответственной деятельности на благо братского туркменского народа.

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Днем ранее, 21 сентября, Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент Казахстана поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Государственную думу

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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