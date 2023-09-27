Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев рассказал о последствиях современных конфликтов

Токаев рассказал о последствиях современных конфликтов Фото: akorda.kz
В эксклюзивном фильме телерадиокомплекса президента Республики Казахстан "Батыл бастама" в эфире телеканала Qazaqstan подвели итоги визита главы государства в Нью-Йорк – там Касым-Жомарт Токаев принял участие в общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

Глава государства в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН указал на то, что человечество сегодня сталкивается с невиданными прежде испытаниями.

"Суть угрозы исходит из одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН. Разрушение этих столпов ложится все более тяжелым бременем на существующую систему международных отношений и порождает конфронтацию. Практика несоблюдения, приостановки и выхода из ключевых международных правовых документов вызывает крайнюю озабоченность, поскольку может привести к точке невозврата", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В фильме приводятся слова президента о том, что "такая ситуация нарушает работу торговой системы, ослабляет цепочки поставок, которые являются двигателем экономики, а также наносит ущерб продовольственной безопасности и ускоряет инфляцию".

Президент отметил, что из-за конфликтов, санкций и ограничений 108 млн человек стали вынужденными переселенцами, более 1 млрд живут в нищете, 2 млрд не имеют доступа к основным лекарственным средствам. Выходом из ситуации может стать дипломатия и диалог.

"Диалог – это единственный способ создать благоприятную среду, позволяющую достичь согласия по новым принципам и нормам. Несмотря на все предпринимаемые усилия, конфликты продолжаются во многих регионах мира. Мы призываем все стороны искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права", – процитировали в фильме слова Касым-Жомарта Токаева.

20 сентября глава государства на 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что силовое решение политических вопросов ведет только в тупик.

Читайте также

Токаев рассказал о важности сохранения Каспийского моря
Токаев: Спасение Каспийского моря должно стать общим приоритетом
Мадина Мамырханова
ООН Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Цены на муку в Астане, Алматы, Кызылорде, Актобе и Шымкенте
Мука дорожает в Казахстане – обзор цен по регионам
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Когда в Алматы включат отопление
Когда в Алматы включат отопление
Казахстан Минтруда МЗП комментарий размер
Почему минимальная зарплата не может быть 300 тысяч тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления