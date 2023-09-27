Токаев рассказал о последствиях современных конфликтов

В эксклюзивном фильме телерадиокомплекса президента Республики Казахстан "Батыл бастама" в эфире телеканала Qazaqstan подвели итоги визита главы государства в Нью-Йорк – там Касым-Жомарт Токаев принял участие в общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

Глава государства в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН указал на то, что человечество сегодня сталкивается с невиданными прежде испытаниями.

"Суть угрозы исходит из одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН. Разрушение этих столпов ложится все более тяжелым бременем на существующую систему международных отношений и порождает конфронтацию. Практика несоблюдения, приостановки и выхода из ключевых международных правовых документов вызывает крайнюю озабоченность, поскольку может привести к точке невозврата", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В фильме приводятся слова президента о том, что "такая ситуация нарушает работу торговой системы, ослабляет цепочки поставок, которые являются двигателем экономики, а также наносит ущерб продовольственной безопасности и ускоряет инфляцию".

Президент отметил, что из-за конфликтов, санкций и ограничений 108 млн человек стали вынужденными переселенцами, более 1 млрд живут в нищете, 2 млрд не имеют доступа к основным лекарственным средствам. Выходом из ситуации может стать дипломатия и диалог.

"Диалог – это единственный способ создать благоприятную среду, позволяющую достичь согласия по новым принципам и нормам. Несмотря на все предпринимаемые усилия, конфликты продолжаются во многих регионах мира. Мы призываем все стороны искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права", – процитировали в фильме слова Касым-Жомарта Токаева.

20 сентября глава государства на 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что силовое решение политических вопросов ведет только в тупик.