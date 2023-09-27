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Токаев: Спасение Каспийского моря должно стать общим приоритетом

Токаев рассказал о важности сохранения Каспийского моря Фото: pixabay
В эксклюзивном фильме телерадиокомплекса президента Республики Казахстан "Батыл бастама" в эфире телеканала Qazaqstan подвели итоги визита главы государства в Нью-Йорк. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев указал на проблемы Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в фильме, в следующем году Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала.

"Мы продолжим работу по предотвращению дальнейшей деградации окружающей среды и влияния этого процесса на жизнедеятельность вокруг озера, которое когда-то было четвертым по величине на планете", – сказал Касым-Жомарт Токаев на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что сегодня крупнейшее в мире озеро – Каспийское море – также сталкивается с экологическими проблемами. Речь идет об обмелении, отводе воды, загрязнении флоры и фауны.

"Спасение Каспийского моря должно стать вопросом общего приоритета, требующим долгосрочного международного сотрудничества", – подчеркнул глава государства. 

20 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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