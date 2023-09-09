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Токаев поздравил президента Таджикистана с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон Фото: akorda.kz
Глава государства поздравил президента Эмомали Рахмона и таджикский народ с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.
"С большим удовлетворением отмечаю высокую динамику казахско-таджикского сотрудничества, которое наполняется новым содержанием и в полной мере отвечает уровню стратегического партнерства и союзничества", – говорится в телеграмме.

Также Токаев выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения Казахстана и Таджикистана будут и впредь всесторонне укрепляться на благо и в интересах народов двух стран.

И в заключении, глава государства пожелал Эмомали Рахмону дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.

25 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил с рабочим визитом в Астану. Высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. После состоялись переговоры двух лидеров в узком формате, в ходе которых Эмомали Рахмон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство.

В этот же день Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана и открыли Дни культуры Республики Таджикистан в РК.

26 августа Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили главную мечеть Астаны, построенную в 2022 году, а также выставку товаров из Таджикистана.

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