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События

США сменили генконсула в Алматы

новый генконсул США в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 17:02 Фото: Instagram/uscgalmaty
В Алматы назначен новый генеральный консул США, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 июля 2026 года, сообщило Генконсульство США в Алматы.

"Поприветствуем вместе нового Генерального консула США в Алматы господина Питера Кауфмана, который только прибыл в Казахстан!" – говорится в публикации в Instagram.

В открытых источниках информации о Питере Кауфмане нет. Кроме того, что в июне 2023 года он вступил в должность временного поверенного в делах США в Беларуси, и проработал на этом посту до августа 2026 года. Также с 2022 года он занимал должность руководителя отдела по делам Беларуси в посольстве США в Вильнюсе.

Также в его карьере значится работа в Посольстве США в Баку (Азербайджан), где он занимал должность первого секретаря.

На посту генконсула США в Алматы Питер Кауфман сменил Мишель Еркин, которая занимала его с августа 2023 года.

Генеральное консульство США в Алматы работает по широкому кругу двусторонних и региональных вопросов, таких, как торговля, экономическое развитие, демократия и управление, гуманитарная помощь, укрепление здоровья и борьба с болезнями, борьба с наркотиками и охрана окружающей среды. Генеральное консульство также предоставляет услуги для американских граждан и бизнеса в Казахстане.

Сотрудники генконсульства США в Алматы намерены перебраться в новое здание, которое построят на арендованном Штатами земельном участке. Участок площадью 70 593 кв. м предоставлен в аренду на 49 лет, размер арендной платы за указанный период аренды составит 25,3 млн долларов. Для нового дипломатического комплекса выделен отдельный, свободный участок: пр. аль-Фараби (юг) – пр. Сейфуллина (запад) – ул. Алдар Косе (север) – ул. Жамакаева (восток).

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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