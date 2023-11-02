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Улицу в Астане назовут именем венгерского поэта

Улицу в Астане назовут в честь венгерского поэта Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром Венгрии в Акорде 2 ноября заявил, что в Астане одну из улиц назовут в честь венгерского поэта Шандора Петёфи, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и Венгрия должны развивать межкультурное сотрудничество. Чем больше людей, которые приезжают из Венгрии в Казахстан, представляют культурную сферу, тем лучше укрепляются гуманитарные контакты.

"Сегодня в нашей столице мы одну из улиц назовем в честь национального венгерского поэта Шандора Петёфи, что является еще одним признаком наших тесных контактов и дружбы".Касым-Жомарт Токаев

Какую именно улицу переименуют, президент не уточнил.

Шандор Петёфи – национальный поэт Венгрии, живший в XIX веке, венгерский патриот и революционер.

Президент Казахстана также отметил, что нужно предпринять дополнительные шаги для увеличения товарооборота между двумя странами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится с официальным визитом в Астане. Он прибыл в Казахстан 1 ноября.

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