Какие проекты обсудили Токаев и Орбан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие проекты он обсуждал с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Акорде 2 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что акцент был на увеличении двусторонней торговли и развитии инвестиционного сотрудничества. Сейчас Казахстан может поставлять в Венгрию 95 видов товаров стоимостью около 700 млн долларов. Есть возможность экспортировать продукцию в сфере энергетики, металлургии, нефтехимии, машиностроении, сельского хозяйства и строительства.

"Мы договорились о совместной реализации крупных проектов для дальнейшей активизации инвестиционного партнерства. Поэтому будет разработан перечень взаимовыгодных проектов. К концу года откроется крупное газоконденстаное месторождение "Рожковское" в Западном Казахстане, где доля венгерской нефтегазовой компании MOL составит 192 млн долларов. Предприятие Globalia планирует построить станции солнечной энергии в ряде регионов нашей страны. Стоимость проекта – 150 млн долларов". Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь Виктор Орбан отметил, что Венгрия – страна, не имеющая выхода к морю, и нефть поставляют туда не только из России, но и из Казахстана.

"Пока объемы еще невелики, но канал открыт. А с точки зрения безопасности нашей страны – это очень важный шаг, и мы очень благодарны вам за то, что вы сделали это возможным. Мы благодарим, что самое крупное предприятие MOL добывает газ. Благодарим, что вы вовлекли нас в создание зеленой энергии". Виктор Орбан

Помимо этого, скоро в Астане пройдет бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран. Касым-Жомарт Токаев назвал еще одно важное направление – укрепление сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Президент Казахстана и Виктор Орбан всесторонне обсудили пути реализации совместных проектов в рамках транскаспийского коридора.

"Мы отметили большие возможности в сфере атомной энергетики, управления водными ресурсами, добычи редких металлов. Недавно компания Equilibrium capital получила статус управления иностранными фондами в МФЦА. Это первая венгерская компания, получившая такой статус. Предприятие может финансировать проекты в сфере зеленой энергетики и здравоохранения. Компания намерена создать в Казахстане три инвестиционных фонда". Касым-Жомарт Токаев

Многие казахстанцы при поддержке венгерского правительства получают образование в ведущих вузах Венгрии. Во время встречи политики подписали меморандум о продлении этой программы.

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